إلغاء بطولة العالم للجمباز في قطر نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز، اليوم الجمعة، إلغاء بطولة العالم للجمباز الفني، التي كان من المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 15 إلى 18 إبريل/نيسان المقبل، وذلك على ضوء التحديات اللوجستية المرتبطة بتعثر وصول الأجهزة والمعدات الخاصة بالبطولة بسبب الحرب الدائرة في المنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي علي الهتمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الاتحاد القطري كان قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل البطولة حرصاً على إقامتها بأفضل صورة تنظيمية ممكنة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. وأوضح أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي، وعلى رأسها لجنة المسابقات واللجان الفنية، عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف، حيث تبين أن تأجيل البطولة قد تترتب عنه تأثيرات سلبية على روزنامة البطولات الدولية المعتمدة، بما في ذلك البطولات القارية في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافة إلى تأثيره على بطولة العالم للجمباز الفني المقررة في هولندا خلال العام الجاري.

وأضاف أن قرار الإلغاء جاء في إطار الحرص على انتظام روزنامة الاتحاد الدولي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الاتحادات الوطنية المشاركة، معرباً عن تقديره تفهمَ الأطراف كافة للظروف الراهنة. واختتم الهتمي تصريحه بتأكيد التزام الاتحاد القطري للجمباز بمواصلة استضافة كبرى البطولات الدولية وتنظيمها وفق أعلى المعايير التنظيمية، وبما يعكس المكانة الرياضية المتميزة لدولة قطر على الساحة العالمية.