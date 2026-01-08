إكمان يدخل حسابات الركراكي... هل سيدفع الكعبي الثمن؟

- عودة حمزة إكمان تعزز هجوم "أسود الأطلس": بعد تعافيه من الإصابة، أصبح إكمان جاهزًا للمشاركة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا ضد الكاميرون، مما يضيف خيارات تكتيكية جديدة للمدرب وليد الركراكي. - تألق أيوب الكعبي وإبراهيم دياز: في غياب إكمان، تألق الكعبي بتسجيله ثلاثة أهداف، بينما كان دياز الهداف الأول، مما يعكس قوة الهجوم المغربي. - طموح المغرب نحو اللقب: بوجود نجوم مثل إكمان ودعم جماهيري كبير، يسعى المنتخب المغربي لتحقيق التتويج الثاني في تاريخه.

أصبح المهاجم حمزة إكمان (23 عاماً)، قادراً على المشاركة أساسياً مع "أسود الأطلس" في المباراة المُرتقبة أمام منتخب الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب، بعدما أكد المدرب وليد الركراكي يوم الخميس، في مؤتمر صحافي، تعافي مهاجم نادي ليل الفرنسي من الإصابة التي كان يُعاني منها وحرمته من مساعدة منتخب المغرب في البطولة، ليتألّق أيوب الكعبي بشكل لافتٍ في مركز قلب الهجوم مسجلاً ثلاثة أهداف، بينما كان إبراهيم دياز الهدّاف الأول، إذ ترك بصمته في كلّ مباراة بهدف لحدّ الآن.

وكان إكمان متألقاً مع فريقه الفرنسي قبل انطلاق المسابقة الأفريقية بعدما قدّم مستويات جيّدة وارتفعت أسهمه بشكلٍ كبيرٍ للغاية، ما جعله يدخل حسابات المدرب وليد الركراكي بأحقيته في المشاركة في النهائيات الأفريقية منافساً قوياً ليوسف النصيري والكعبي. ورغم الإصابة، فإن المدرب أصرّ على توجيه الدعوة إليه وخضع لبرنامجٍ علاجي حتى يتعافى من الإصابة والآن بات جاهزاً وسيكون خياراً مهماً بالنسبة إلى المدرب، فرغم أن منتخب "أسود الأطلس" سجل أهدافاً في كلّ مباراة، إلا أن إكمان يملك خصالاً مختلفة عن بقية المهاجمين في صفوف المنتخب ووجوده سيعطي المدرب خيار تغيير الرسم التكتيكي وطريقة اللعب.

ويضمّ منتخب "أسود الأطلس" قائمة من النجوم القادرين على صنع الفارق باستمرار، رغم أن دياز تحمّل الثقل الهجومي طوال المباريات السابقة، يُمكن لمنتخب المغرب الاستفادة من قدرات إكمان حتى يواصل رحلة المنافسة القوية على اللقب وإهداء مشجعي المغرب تتويجاً ثانياً طال انتظاره، خاصة مع الحضور الكبير الذي يجده رفاق أشرف حكيمي منذ بداية المسابقة في المدرجات.