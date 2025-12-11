- يواجه منتخب المغرب تحدياً كبيراً قبل كأس أمم أفريقيا، حيث تعرض نجم نادي ليل الفرنسي، حمزة إكمان، لإصابة خطيرة قد تمنعه من المشاركة في البطولة، مما يشكل خسارة كبيرة للمدرب وليد الركراكي الذي كان يعول عليه في الهجوم. - أظهرت الفحوصات الطبية أن إكمان سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، مما يجعل مشاركته في البطولة شبه مستحيلة، وينتظر الركراكي تقريراً طبياً مفصلاً من نادي ليل لاتخاذ القرار النهائي. - يسعى الركراكي لتقييم دقيق لحالة إكمان الصحية عبر طبيب المنتخب، كريستوف بودو، لضمان عدم فقدان مهاجم مؤثر في البطولة الأفريقية.

تلقى منتخب المغرب لكرة القدم، بقيادة مدربه وليد الركراكي (50 عاماً)، ضربة قوية قبل بداية بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها المملكة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/كانون الثاني القادم، وذلك بعد أن أصبح نجم نادي ليل الفرنسي، حمزة إكمان (22 عاماً)، مرشحاً بقوة للاستبعاد من القائمة النهائية المستدعاة لخوض هذه البطولة الأفريقية، إثر الإصابة الخطرة التي تعرض لها أخيراً في منافسات الدوري الفرنسي.

ووفقاً لنتائج الفحوصات الطبية بالأشعة التي خضع لها النجم المغربي إكمان، تبين أن مدة غيابه عن الميادين ستصل إلى خمسة أسابيع، ما يعني عملياً استحالة لحاقه ببطولة كأس أمم أفريقيا برفقة منتخب أسود الأطلس. وبهذا المعطى، سيخسر وليد الركراكي ورقة هجومية بارزة كان يعول عليها بشكل كبير خلال هذه المنافسة القارية.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب المغرب، في حديث مقتضب مع "العربي الجديد"، الأربعاء، فضل عدم ذكر اسمه، أن المدرب وليد الركراكي يترقب تقريراً طبياً مفصلاً من إدارة نادي ليل الفرنسي قبل الحسم في قراره النهائي، سواء باستدعاء المهاجم حمزة إكمان أو إعفائه كلياً من المشاركة في البطولة الأفريقية.

وأوضح المصدر ذاته أن إكمان يُعد إحدى الأوراق الهجومية البارزة التي يراهن عليها الركراكي في الخط الأمامي، بالنظر إلى مستوياته الكبيرة في المباريات الأخيرة، سواء بقميص نادي ليل الفرنسي أو مع منتخب أسود الأطلس، وهي المعطيات نفسها التي دفعته إلى الإصرار على إخضاع اللاعب لفحوصات جديدة بالأشعة، للتأكد من مدى دقة التشخيص الذي قدمه نادي ليل والمدة العلاجية التي حُددت له.

ومن المرجح أن يعرض حمزة إكمان ملف إصابته على طبيب منتخب أسود الأطلس، كريستوف بودو (57 عاماً)، بعد التحاقه بالمعسكر التدريبي بمركز محمد السادس بالرباط، ليعاد تقييم وضعيته الصحية بدقة أكبر، خصوصاً أن المدرب وليد الركراكي يرغب في قطع الشك باليقين، حتى لا يحرم منتخب المغرب من مهاجم مؤثر قادر على تقديم الإضافة المطلوبة في هذه المسابقة الأفريقية.