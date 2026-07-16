إقصاء فرنسا من كأس العالم يكلّف اتحاد الكرة مليون يورو

- خروج المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا لم يؤثر فقط رياضيًا، بل ماليًا أيضًا، حيث خسر الاتحاد الفرنسي مكافأة مليون يورو من "نايكي" لتأهله للنهائي، مع فرصة ضائعة لثلاثة ملايين إضافية في حال التتويج. - رغم خسارة المكافأة، تجنب الاتحاد الفرنسي عقوبة مالية أكبر كانت ستكلفه أربعة ملايين يورو في حال عدم التأهل لكأس العالم، وهو سيناريو لم يحدث منذ بدء شراكتهم مع "نايكي" في 2011. - يلتقي منتخبا فرنسا وإنكلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026، في مواجهة تعيد ذكريات ربع نهائي 2022، حيث تسعى فرنسا لإنهاء البطولة بصورة أقل مرارة لديشان.

لم يقتصر أثر خروج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي لكأس العالم أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 على الجانب الرياضي، بل حمل أيضاً عواقب مالية على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس، فإن الاتحاد الفرنسي لن يحصل على المكافأة البالغة مليون يورو، والمنصوص عليها في عقده مع شركة "نايكي"، في حال تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية. أما التتويج بلقب كأس العالم، فكان سيمنح الاتحاد ثلاثة ملايين يورو إضافية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي قيمة المكافأة التي كان سيحصل عليها الاتحاد الفرنسي في حال فوزه بلقب كأس العالم؟ ما هي قيمة العقوبة المالية التي تجنبها الاتحاد الفرنسي بعدم التأهل لكأس العالم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتندرج مكافأة الأداء هذه منذ فترة طويلة ضمن اتفاقية الشراكة بين "نايكي" والاتحاد الفرنسي لكرة القدم. ورغم أن منتخب "الديوك" خسر هذه المكافأة، فإنه تجنب في المقابل عقوبة مالية أكبر بكثير؛ إذ كان عدم التأهل إلى كأس العالم سيكلف الاتحاد الفرنسي أربعة ملايين يورو. وأشار التقرير إلى أن هذا السيناريو لم يحدث مطلقاً منذ بداية شراكة الاتحاد الفرنسي مع الشركة الأميركية للمستلزمات الرياضية عام 2011.

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ويلتقي منتخبا فرنسا وإنكلترا على أرضية ملعب ميامي في منتصف ليل السبت - الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026، في مواجهة تجمع منتخبين وصلا إلى الولايات المتحدة، وهما يطمحان إلى حمل الكأس، قبل أن تجبرهما خيبة الدور نصف النهائي على خوض المباراة التي لا يرغب أي مرشح للقب في الوصول إليها. وتعيد المباراة إلى الأذهان المواجهة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2022، حين فازت فرنسا 2-1. ولن تمنح البرونزية فرنسا أو إنكلترا ما جاءتا من أجله، لكنها ستمنح الفائز نهاية أقل مرارة، فبالنسبة إلى ديشان، قد تكون آخر صورة له مع المنتخب الذي قاده إلى قمة العالم.