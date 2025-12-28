إقبال كبير على شراء قمصان نجوم أمم أفريقيا في المغرب

- تشهد الأسواق المغربية، وخاصة في الرباط، إقبالاً كبيراً من المشجعين لشراء قمصان النجوم الرياضية خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مما يعزز من نشاط المتاجر المتخصصة في بيع هذه القمصان. - تتنوع الجنسيات الأفريقية في الأسواق، حيث يزور المشجعون من مختلف أنحاء القارة، مثل تونس والجزائر وجوهانسبيرغ، لشراء القمصان بأسعار مناسبة تبدأ من 120 درهماً مغربياً. - يهوى بعض المشجعين جمع القمصان الكلاسيكية للنجوم، حيث يبحثون عن قمصان تعود لأندية أو منتخبات من الثمانينات للاحتفاظ بها كذكرى.

تشهد الأسواق المغربية، وخصوصاً في العاصمة، الرباط إقبالاً كبيراً من المشجعين لشراء قمصان النجوم الرياضية، وذلك خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب حتّى 18 يناير/كانون الثاني 2026. وككل بطولة رياضية كبيرة إن كان على الصعيد القاري (كأس أمم أفريقيا أو كأس العرب مثلاً) أو العالمي (كأس العالم أو مونديال الأندية مثلاً)، تستفيد المتاجر التي تبيع قمصان أندية ومنتخبات كرة القدم في العالم، إذ يهوى المشجعون شراءها والاحتفاظ بها كذكرى من رحلتهم إلى المغرب لمتابعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي جولة لمراسل "العربي الجديد" بأحد الأسواق الشعبية في العاصمة المغربية الرباط، تحدث صاحب متجر يبيع قمصان أندية ومنتخبات كرة القدم وقال: "كما ترى الأجواء هنا، نحن في بداية الأسبوع، ساحة باب الحد عامرة وهناك إقبال كبير من المشجعين الأفارقة، جميع الأعراق الأفريقية موجودة هنا، من الجنوب حتّى شمال أفريقيا، من تونس والجزائر وجوهانسبيرغ، مرحباً بالجميع، أسعار القمصان في متناول الجميع، 120 درهماً مغربياً، وهي تُناسب جميع الأذواق".

وفي هذا الإطار، تبرزُ عادة لدى بعض المشجعين، الذين اشتهروا بـ"هواية جمع قمصان كلاسيكية للنجوم في أندية ومنتخبات كرة القدم العربية والعالمية"، إذ يبحث هؤلاء في المتاجر عن قميص كلاسيكي لنادٍ أو منتخب مثلاً يعود إلى عام 1980، وذلك من أجل شرائه ليبقى ذكرى يحتفظ بها في منزله ويفتخر بها أمام عائلته وأصدقائه.