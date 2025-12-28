إقبال كبير على شراء قمصان نجوم أمم أفريقيا في المغرب

بعيدا عن الملاعب
الرباط

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
28 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:27 (توقيت القدس)
بائع قمصان النجوم في الرباط: نشهد إقبالاً من المشجعين الأفارقة
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تشهد الأسواق المغربية، وخاصة في الرباط، إقبالاً كبيراً من المشجعين لشراء قمصان النجوم الرياضية خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مما يعزز من نشاط المتاجر المتخصصة في بيع هذه القمصان.
- تتنوع الجنسيات الأفريقية في الأسواق، حيث يزور المشجعون من مختلف أنحاء القارة، مثل تونس والجزائر وجوهانسبيرغ، لشراء القمصان بأسعار مناسبة تبدأ من 120 درهماً مغربياً.
- يهوى بعض المشجعين جمع القمصان الكلاسيكية للنجوم، حيث يبحثون عن قمصان تعود لأندية أو منتخبات من الثمانينات للاحتفاظ بها كذكرى.

تشهد الأسواق المغربية، وخصوصاً في العاصمة، الرباط إقبالاً كبيراً من المشجعين لشراء قمصان النجوم الرياضية، وذلك خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب حتّى 18 يناير/كانون الثاني 2026. وككل بطولة رياضية كبيرة إن كان على الصعيد القاري (كأس أمم أفريقيا أو كأس العرب مثلاً) أو العالمي (كأس العالم أو مونديال الأندية مثلاً)، تستفيد المتاجر التي تبيع قمصان أندية ومنتخبات كرة القدم في العالم، إذ يهوى المشجعون شراءها والاحتفاظ بها كذكرى من رحلتهم إلى المغرب لمتابعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي جولة لمراسل "العربي الجديد" بأحد الأسواق الشعبية في العاصمة المغربية الرباط، تحدث صاحب متجر يبيع قمصان أندية ومنتخبات كرة القدم وقال: "كما ترى الأجواء هنا، نحن في بداية الأسبوع، ساحة باب الحد عامرة وهناك إقبال كبير من المشجعين الأفارقة، جميع الأعراق الأفريقية موجودة هنا، من الجنوب حتّى شمال أفريقيا، من تونس والجزائر وجوهانسبيرغ، مرحباً بالجميع، أسعار القمصان في متناول الجميع، 120 درهماً مغربياً، وهي تُناسب جميع الأذواق".

أشرف حكيمي خلال مباراة المغرب الأولى، 21 ديسمبر 2025 (سباستيان بوزون/فرانس برس)
كرة عالمية
التحديثات الحية

حكيمي يصرّ على المشاركة أمام مالي وتعديلات محتملة في تشكيلة المغرب

وفي هذا الإطار، تبرزُ عادة لدى بعض المشجعين، الذين اشتهروا بـ"هواية جمع قمصان كلاسيكية للنجوم في أندية ومنتخبات كرة القدم العربية والعالمية"، إذ يبحث هؤلاء في المتاجر عن قميص كلاسيكي لنادٍ أو منتخب مثلاً يعود إلى عام 1980، وذلك من أجل شرائه ليبقى ذكرى يحتفظ بها في منزله ويفتخر بها أمام عائلته وأصدقائه.

دلالات

ذات صلة

مشجعون لمنتخب المغرب في ملعب الأمير مولاي عبد الله، 26 ديسمبر 2025 (Getty)

رياضة

حسرة التعادل أمام مالي تخيم على المغربيين.. غضب وحزن

لم يُخفِ المغربيون حسرتهم وحزنهم من نتيجة التعادل (1-1)، أمام منتخب مالي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ما أجّل التأهل المبكر

بودرة يعضق تقليد المعلقين وعلى رأسهم الشوالي (العربي الجديد/Getty)

رياضة

"الشوالي المغربي"... مشجعٌ يحوّل شغف التعليق إلى بصمة جماهيرية

اشتهر المشجع المغربي، كريم بودرة، الملقّب بـ"الشوالي المغربي"، بحبه الكبير لتقليد المعلّقين الرياضيين، وعلى رأسهم التونسي عصام الشوالي.

حصل المساكني على دعم من قبل الجماهير التونسية (العربي الجديد/Getty)

رياضة

المساكني يحظى برسائل عاطفية في أمم أفريقيا: ننتظرك في المونديال

في زاوية بعيدة عن عدسات البث المباشر، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُنقل التفاصيل الصغيرة، يحاول "العربي الجديد" أن يكون أقرب إلى الحدث. من أرض كأس أمم أفريقيا

صورة من السوق المركزي في الدار البيضاء، 5 أكتوبر 2023 (مارتن برتراند/فرانس برس)

رياضة

مشجعون مغاربة في سوق أسماك: هذه أفضل كأس أفريقيا واللقب لنا

عبّر عدد من مشجعي منتخب المغرب الأول عن سعادتهم الكبرى في حديثهم مع "العربي الجديد"، بعد تحقيق كتيبة المدرب وليد الركراكي الانتصار على منتخب جزر القمر.

المساهمون
المزيد في رياضة
لقطة من لقاء مصر وجنوب أفريقيا، 26 ديسمبر 2025 (فرانك فيفي/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أبرز مكاسب منتخب مصر من الفوز على جنوب أفريقيا

فيرستابن يحتفل خلال جائزة أبو ظبي الكبرى، 7 ديسمبر 2025 (مارك طومسون/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

فيرستابن ينصح سائق "ريد بول" الجديد: هكذا تصبح زميلي

لقطة من لقاء السودان والجزائر، 24 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون /فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

الحكم ميسي يثير الضجة.. من أزمة حسام حسن لقيادة لقاء السودان وغينيا