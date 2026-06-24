إفلاس رافينيا.. شائعة يقف خلفها بطل مونديال 2002

- أثار فامبيتا، نجم كرة القدم البرازيلية السابق، جدلاً بتصريحاته حول معاناة رافينيا المالية، مما يجعله قريباً من الإفلاس رغم مسيرته الاحترافية في البريمييرليغ والليغا. - أكد فامبيتا أن رافينيا يواجه مشاكل عائلية ومالية، ويتمنى الانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديداً نادي الهلال، لحل أزماته، وفقاً لما سمعه من داخل غرفة ملابس برشلونة. - نفت عائلة رافينيا ادعاءات فامبيتا، مؤكدة أن نجم برشلونة لا يعاني من مشاكل مالية ولا يخطط للانتقال إلى الدوري السعودي.

أثار نجم كرة القدم البرازيلية السابق فامبيتا الجدل بين جماهير الرياضة، بعدما تحدث عن معاناة مهاجم نادي برشلونة رافينيا مالياً، الأمر الذي يجعله قريباً من إعلان إفلاسه، رغم الأموال التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية سواء في البريمييرليغ أو الليغا.

وذكر راديو "أر إم سي" الفرنسي أن فامبيتا يُعد أحد أعضاء الجيل الذهبي لمنتخب البرازيل الذين استطاعوا تحقيق لقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، لكنه استطاع إثارة مشكلة كبيرة داخل بلاده بعدما قال في تصريحاته: "لقد سمعت حديثاً يدور بين لاعبي الفريق الكتالوني عن معاناة رافينيا مالياً".

وأكد فامبيتا أن "رافينيا يواجه مشكلة عائلية خطيرة، وصعوبات مالية، ويتمنى حالياً أن ينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي، وتحديداً الهلال، حتى يتمكن من تجاوز الأزمة التي يعيشها، وهذا ما قيل لي من داخل غرفة ملابس نادي برشلونة، واللاعب بات مقتنعاً حالياً بأن رحيله عن الدوري الإسباني إلى السعودية سيعمل على حل كل شيء".

من جهتها، سارعت عائلة رافينيا إلى نفي جميع الادعاءات التي أطلقها فامبيتا، مشيرة إلى أن بطل مونديال 2002 مع منتخب البرازيل عليه الخروج مرة أخرى عبر وسيلة الإعلام التي يعمل بها ويكشف زيف ما تكلم به، لأن نجم نادي برشلونة لا يعاني من مشاكل مالية نهائياً، ولا يريد الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية إلى أحد أندية الدوري السعودي.