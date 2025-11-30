إغمان والكعبي يرفعان راية التألق العربي في أوروبا بأهداف حاسمة

- تألق اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية، حيث سجل المغربي حمزة إغمان هدف الفوز لليل في الدوري الفرنسي، وأيوب الكعبي لأولمبياكوس في الدوري اليوناني، والموريتاني بيات لكويري للوزان في الدوري السويسري. - الجزائريان جوان حجام وأنيس حاج موسى أبدعا في الدوري السويسري والهولندي، حيث سجل حجام هدفاً رائعاً لليونغ بويز، وساهم حاج موسى بفوز فاينورد بتسجيله هدفاً وصناعته لآخر. - في الدوري التركي، قدم التونسي أمين شارني تمريرة حاسمة لغوزتيبي، بينما أبدع المغربي يوسف حمداوي في الدوري البلجيكي بصناعته هدف الفوز لرويال أنتويرب.

شهدت الملاعب الأوروبية، اليوم الأحد، تألقاً لافتاً لعدد من اللاعبين العرب، الذين خطفوا الأضواء في مختلف الدوريات، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وتقدم بين هؤلاء المغربيان حمزة إغمان وأيوب الكعبي، والجزائريان جوان حجام وأنيس حاج موسى، إضافة إلى الموريتاني بيات لكويري، بعدما قدموا عروضاً قوية صنعت الفارق لفرقهم، ورسّخت حضور المواهب العربية في أبرز منافسات القارة العجوز.

وقاد النجم المغربي حمزة إغمان ناديه ليل إلى تحقيق فوز مثير على مضيفه لوهافر بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الفرنسي، وسجل إغمان، المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً، هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة الـ88، ليرفع ليل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل عدد أهداف "أسد الأطلس" هذا الموسم إلى تسعة أهداف في جميع البطولات، بينها أربعة في مسابقة "الليغ 1".

IGAMANE LA FOLIE !!!! IL FAIT TOUT SUR CE BUT 🔥🇲🇦 pic.twitter.com/ztgNbxh26j — SOCCER212 (@SCCR_212) November 30, 2025

وسار أيوب الكعبي (32 عاماً) على خُطى مواطنه إغمان، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد لناديه أولمبياكوس برأسية محكمة في شباك باناثينايكوس، وذلك في الدقيقة الـ70 من المباراة التي تندرج ضمن الجولة الـ12 من الدوري اليوناني، ويتصدر أولمبياكوس جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصيف باوك سالونيكا، مع الإشارة إلى أن الكعبي رفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري، و11 هدفاً في مختلف البطولات منذ بداية الموسم.

🅰️ Yazici delivers, El Kaabi scores ⚽️ pic.twitter.com/7895XZhz9Q — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2025

وتواصل تألق اللاعبين العرب في مباريات الأحد، وهذه المرة عبر الموريتاني بيات لكويري الذي ساهم في فوز لوزان على ضيفه ثون بنتيجة هدفين لهدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري السويسري، وسجل صاحب الـ20 عاماً الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ15، رافعاً رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم إلى 11 مساهمة، بواقع ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

وواصل الجزائريان جوان حجام وأنيس حاج موسى جذب الأنظار بأداء لافت مع يونغ بويز السويسري وفاينورد روتردام الهولندي على التوالي، وسجل حجام أحد أبرز أهداف الأسبوع الـ15 في الدوري السويسري، بعدما اخترق دفاع فريق سيرفت بسلسلة مراوغات باهرة، قبل أن يضع الكرة في الشباك بطريقة أثارت مقارنات بمهارات مارادونا وميسي، وفي المقابل، واصل أنيس حاج موسى تألقه مع فاينورد، إذ سجل هدفاً وصنع آخر أمام تيلستار، رافعاً حصيلته إلى تسع مساهمات تهديفية هذا الموسم، منها خمسة أهداف وتمريرتان حاسمتان في الدوري الهولندي.

وفي الأسبوع الـ14 من الدوري التركي، قدّم التونسي أمين شارني تمريرة حاسمة في فوز نادي غوزتيبي على مضيفه أنطاليا سبور بنتيجة هدفين مقابل هدف، إذ صنع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً الهدف الثاني لزميله البرازيلي جوان في الدقيقة الـ52، ليصل بذلك اللاعب التونسي إلى ثالث تمريرة حاسمة له في 14 مباراة خاضها مع الفريق منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.

Passe décisive d’Amin Cherni avec Göztepe ! 🇹🇷🎯



Sa troisième de la saison en championnat. 👊🏽 pic.twitter.com/DkEMieH9NY — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) November 30, 2025

وأما في منافسات الجولة الـ16 من الدوري البلجيكي لكرة القدم، فقد خطف المغربي الشاب يوسف حمداوي (17 عاماً) الأضواء خلال مشاركته في مواجهة فريقه رويال أنتويرب أمام مضيفه كلوب بروج، وذلك بعدما صنع هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة الـ88 عقب عمل فردي مميز، قبل أن يمنح تمريرة متقنة لزميله الأرجنتيني ماوريسيو بينيتيز.