إغلاق مفاجئ لملعب محمد الخامس يصدم الوداد والرجاء قبل الديربي

- أثار إغلاق ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء جدلاً واسعاً بين ناديي الوداد والرجاء وجماهيرهما، بسبب توقيته المفاجئ قبل مباريات حاسمة، وذلك استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025. - أكد نائب عمدة الدار البيضاء، عبد اللطيف الناصري، أن القرار يتطلب تنسيقاً مع جميع الشركاء، مشيراً إلى إمكانية تأجيل الصيانة لتجنب الإضرار بمصالح الأندية. - دعا كريم الكلايبي إلى اجتماع عاجل لمناقشة تأثيرات القرار، مطالباً بتنسيق أفضل بين الجهات المعنية لتفادي الإضرار بمصالح الأندية الوطنية.

خلّف قرار إغلاق ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ما بين 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي و30 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، جدلاً واسعاً داخل أوساط ناديي الوداد والرجاء الرياضيين وجماهيرهما العريضة، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المملكة في الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر/كانون الثاني و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وجاء القرار الذي اتخذته الشركة المغربية لصيانة وتدبير الملاعب "سونارجس" مفاجئاً ومن دون تنسيق مسبق مع قطبي الكرة المحلية الوداد والرجاء الرياضيين، ما أثار امتعاض جماهير الناديين، قبل إجراء الديربي الحاسم قبل نهاية الشهر الجاري الذي كان مُبرمجاً على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفي تعليقه على قرار الإغلاق، كشف نائب عمدة الدار البيضاء عبد اللطيف الناصري، في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السبت، أن حرص المتدخلين ومسؤولي المدينة كافة على جهوزية الملعب لاحتضان منافسات كأس أفريقيا للأمم 2025 يوازيه في المقابل والدرجة نفسها التشبث بتأمين وضمان عدم الإضرار بمصالح قطبي كرة القدم الوطنية، الوداد والرجاء. وأضاف الناصري، المكلف أيضاً بقطاعي الثقافة والرياضة، أن قرار إغلاق ملعب محمد الخامس ليس شأناً خاصاً بالشركة المسؤولة عن تدبيره، تتخذه بشكل منفرد عبر مراسلة إخبارية، بل هو قرار بالغ الأهمية يتعين الرجوع فيه إلى الشركاء والمتدخلين كافة، وتابع قائلاً: "إن صيانة العشب التي تستغرق ستة أسابيع، وإن كانت ضرورية ومطلوبة قبل بطولة كأس أفريقيا، فإنها لا تتعارض مع تأخيرها إلى غاية نهاية الشهر الجاري، وإجرائها تزامناً مع توقف منافسات الدوري المحلي".

من جهته، وجه عضو لجنة التتبع والقيادة لملعب محمد الخامس في الدار البيضاء كريم الكلايبي، السبت، مراسلة إلى الجهات المسؤولة في المدينة، دعا فيها إلى عقد اجتماع عاجل للجنة للوقوف على خلفيات القرار وتأثيراته على ناديي الوداد والرجاء الرياضيين. وجاء فيها: "يتطلب الوضع الحالي اتخاذ تدابير سريعة وفعالة لتفادي الإضرار بمصالح قطبي كرة القدم البيضاوية والوطنية"، وعليه، يتعين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم جماعة الدار البيضاء والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس". وتزامن هذا القرار مع مواعيد حساسة، أبرزها مباراة الوداد ضد أشانتي كوتوكو الغاني في دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب الديربي البيضاوي المنتظر بين الغريمين في الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية، ما دفع العديد من الفاعلين الرياضيين إلى المطالبة بإعادة النظر في توقيت الإغلاق أو تأجيله إلى غاية نهاية الشهر الجاري تزامناً مع توقف منافسات الدوري المحلي.