إعلاميو مونديال الناشئين وصحافيوه يختارون الأفضل والأضعف بين العرب

- أشاد الصحافيون والإعلاميون بالمنتخب المغربي كأفضل المنتخبات العربية في مونديال الناشئين 2025، بعد وصوله إلى ربع النهائي، مع توقعات بمواصلة النجاح نحو نصف النهائي، مستلهمين من إنجازات المغرب السابقة في مونديال قطر 2022. - أبدى البعض خيبة أملهم من أداء المنتخبات الخليجية، خاصة السعودية والإمارات، بينما قدم منتخب قطر أداءً جيداً لكنه لم يوفق في التسجيل، وحظي المنتخب المصري بتقدير كبير رغم خروجه من دور الـ32. - اعتُبر منتخب بوركينا فاسو مفاجأة البطولة بوصوله إلى ربع النهائي، حيث سيواجه إيطاليا، مع فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف النهائي لأول مرة.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" آراء بعض الصحافيين والإعلاميين الذين شاركوا في تغطية بطولة مونديال الناشئين 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، حيثُ تحدثوا عن رأيهم بمستوى المنتخبات العربية وما المنتخب العربي الذي خيّب الظن والمنتخب الذي كان مفاجأة البطولة العالمية.

وتنوعت الآراء بين الصحافيين والإعلاميين داخل المركز الإعلامي الخاص بتغطية بطولة مونديال الناشئين 2025، حيث أكدت الأكثرية أن المنتخب المغربي أفضل المنتخبات العربية التي شاركت في البطولة، خصوصاً بعد وصوله إلى الدو ربع النهائي وامتلاكه لكل المقومات الفنية من أجل مواصلة الرحلة نحو الدور نصف النهائي، وتكرار إنجاز منتخب المغرب الأول في مونديال قطر 2022، وإنجاز منتخب المغرب تحت 20 سنة الذي تُوج باللقب العالمي قبل أسابيع من الآن.

في المقابل، اعتبر البعض أن تجربة المنتخبات الخليجية لم تكن على قدر الآمال، ولا سيما السعودية والإمارات، مع الإشارة إلى أن منتخب قطر قدم مستوى جيداً في جميع المباريات، ولكنه لم يكن موفقاً في التسجيل وحصد النقاط، مع العلم أن المنتخب المصري حظي بأصوات جيدة من الإعلاميين والصحافيين، بأنه كان يستحق الوصول إلى أبعد من دور الـ32 في بطولة مونديال الناشئين في قطر.

كذلك حظي منتخب بوركينا فاسو بالإجماع على أنه مفاجأة بطولة مونديال الناشئين 2025، وهو الذي وصل إلى الدور ربع النهائي، وسيواجه منتخب إيطاليا يوم الجمعة المقبل، ويملك فرصة ذهبية لمواصلة رحلة الحلم والوصول إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للناشئين.