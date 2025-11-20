إعلاميو مونديال الناشئين وصحافيوه يختارون الأفضل والأضعف بين العرب

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
20 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:15 (توقيت القدس)
إعلاميو مونديال الناشئين يختارون الأفضل والأضعف بين منتخبات العرب
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أشاد الصحافيون والإعلاميون بالمنتخب المغربي كأفضل المنتخبات العربية في مونديال الناشئين 2025، بعد وصوله إلى ربع النهائي، مع توقعات بمواصلة النجاح نحو نصف النهائي، مستلهمين من إنجازات المغرب السابقة في مونديال قطر 2022.

- أبدى البعض خيبة أملهم من أداء المنتخبات الخليجية، خاصة السعودية والإمارات، بينما قدم منتخب قطر أداءً جيداً لكنه لم يوفق في التسجيل، وحظي المنتخب المصري بتقدير كبير رغم خروجه من دور الـ32.

- اعتُبر منتخب بوركينا فاسو مفاجأة البطولة بوصوله إلى ربع النهائي، حيث سيواجه إيطاليا، مع فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف النهائي لأول مرة.

رصدت كاميرا "العربي الجديد" آراء بعض الصحافيين والإعلاميين الذين شاركوا في تغطية بطولة مونديال الناشئين 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، حيثُ تحدثوا عن رأيهم بمستوى المنتخبات العربية وما المنتخب العربي الذي خيّب الظن والمنتخب الذي كان مفاجأة البطولة العالمية.

وتنوعت الآراء بين الصحافيين والإعلاميين داخل المركز الإعلامي الخاص بتغطية بطولة مونديال الناشئين 2025، حيث أكدت الأكثرية أن المنتخب المغربي أفضل المنتخبات العربية التي شاركت في البطولة، خصوصاً بعد وصوله إلى الدو ربع النهائي وامتلاكه لكل المقومات الفنية من أجل مواصلة الرحلة نحو الدور نصف النهائي، وتكرار إنجاز منتخب المغرب الأول في مونديال قطر 2022، وإنجاز منتخب المغرب تحت 20 سنة الذي تُوج باللقب العالمي قبل أسابيع من الآن.

في المقابل، اعتبر البعض أن تجربة المنتخبات الخليجية لم تكن على قدر الآمال، ولا سيما السعودية والإمارات، مع الإشارة إلى أن منتخب قطر قدم مستوى جيداً في جميع المباريات، ولكنه لم يكن موفقاً في التسجيل وحصد النقاط، مع العلم أن المنتخب المصري حظي بأصوات جيدة من الإعلاميين والصحافيين، بأنه كان يستحق الوصول إلى أبعد من دور الـ32 في بطولة مونديال الناشئين في قطر.

احتفلت الجماهير المغربية بالوصول لربع نهائي مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

جماهير مغربية تحتفل بالتأهل إلى ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر

كذلك حظي منتخب بوركينا فاسو بالإجماع على أنه مفاجأة بطولة مونديال الناشئين 2025، وهو الذي وصل إلى الدور ربع النهائي، وسيواجه منتخب إيطاليا يوم الجمعة المقبل، ويملك فرصة ذهبية لمواصلة رحلة الحلم والوصول إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للناشئين.

دلالات

ذات صلة

مثل نصر الله المنتخب الأولمبي العراقي خلال بداياته (العربي الجديد/Getty)

رياضة

كريم نصر الله: قطر تألقت تنظيمياً والمشاركة العربية خيبت الآمال

أكد مدرب الفئات السنية في نادي أم صلال القطري، المدير الفني العراقي كريم نصر الله (50 عاماً)، أن قطر قدّمت نسخة ناجحة جداً من مونديال الناشئين.

شارك في البطولة 40 لاعباً تعرضوا للبتر خلال حرب الإبادة، 17 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

رياضة

غزة تستضيف أول بطولة لذوي البتر بعد حرب الإبادة

استضاف ملعب نادي اتحاد دير البلح (وسط قطاع غزة)، أول بطولة رسميّة لفرق كرة القدم البتر في القطاع، وشارك فيها 40 لاعباً ممن تعرّضوا للبتر خلال حرب الإبادة.

احتفلت الجماهير المغربية بالوصول لربع نهائي مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

جماهير مغربية تحتفل بالتأهل إلى ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر

رصدت كاميرا "العربي الجديد" احتفال العديد من الجماهير المغربية بالتأهل إلى ربع نهائي مونديال الناشئين في قطر، عقب الفوز المستحق على منتخب مالي.

تحدث منصف زكري عن أهداف المغرب في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

منصف زكري: نريد هزيمة البرازيل والوصول إلى نهائي مونديال الناشئين

كشف نجم منتخب المغرب للناشئين، منصف زكري (17 عاماً)، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن سعادته البالغة بالوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.

المساهمون
المزيد في رياضة
فرحة الركراكي ومنتخب المغرب في ملعب سيفيتاس في بيرو، 28 مارس 2023 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

المغرب يصل إلى 18 فوزاً متتالياً والركراكي يُركز على القائمة

ليورنتي يظهر بنظارات ملونة للحماية من الضوء الأزرق (العربي الجديد/إنستغرام)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

لماذا يرتدي نجوم الكرة نظارات صفراء ليلاً؟ الخبراء يكشفون الحقيقة

صنع منتخب كوراساو الذي المفاجأة الأكبر في التصفيات (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

كأس العالم 2026: تعرف إلى أصغر 10 دول ستشارك في النهائيات