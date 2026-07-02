إعصار كين يهزم أرقام رونالدو ويهدد إنجاز ميسي

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02 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 22:45 (توقيت القدس)
كين على ملعب أتلانتا في 1 يوليو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
كين على ملعب أتلانتا في 1 يوليو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
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- يواصل هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنكلترا، تألقه في موسم 2025-2026، حيث سجل 72 هدفاً حتى الآن، متجاوزاً أرقام كريستيانو رونالدو القياسية، ومقترباً من رقم ليونيل ميسي البالغ 82 هدفاً في موسم واحد.

- سجل كين 61 هدفاً مع بايرن ميونخ و11 هدفاً مع منتخب إنكلترا، محطماً الرقم القياسي للاعب إنكليزي في كأس العالم، والذي كان مسجلاً باسم غاري لينكر.

- يطمح كين لقيادة منتخب إنكلترا للتتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد الفوز في عام 1966، وهو الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 84 هدفاً.

واصل مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنكلترا هاري كين (32 عاماً)، هز الشباك، مثبتاً تألقه في موسم 2025ـ2026 مع فريقه في مختلف المسابقات أو مع منتخب بلاده بأرقامه العديدة. وسجل قائد إنكلترا ثنائية في مرمى الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في كأس العالم 2026، ليصل إلى 13 هدفاً في تاريخ البطولة.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، الأرقام القياسية التي حققها اللاعب الإنكليزي في الموسم الحالي. فقد اعتبرت أن "إعصار" كين هزم أرقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ 69 هدفاً في موسم 2011-2012. ولم يسجل سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، برصيد 82 هدفاً في الموسم نفسه، عدداً أكبر من الأهداف في موسم واحد، سواء مع ناديه أو منتخبه. وسجل لاعب توتنهام السابق 72 هدفاً، ولا يزال العدد قابلاً للتحسن بأهداف إضافية في كأس العالم 2026، ولكن يبدو أنه من المستحيل تجاوز رقم ميسي القياسي. وسجل كين 61 هدفاً في 51 مباراة مع بايرن ميونخ (36 في الدوري الألماني، 14 في دوري أبطال أوروبا، 10 في كأس ألمانيا، وهدف واحد في كأس السوبر الألماني) و11 هدفاً مع منتخب إنكلترا.

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وكان هاري كين قد حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب إنكليزي في كأس العالم في مختلف المسابقات، والذي كان مسجلاً باسم غاري لينكر (10 أهداف)، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة" بعدما سجل 84 هدفاً في 118 مباراة. وهو يطمح إلى قيادة منتخب بلاده إلى التتويج باللقب الثاني في مسيرته بعد التتويج في عام 1966.

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