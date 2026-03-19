إعدام مصارع إيراني متهم بقتل عنصرَي أمن

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
19 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:57 (توقيت القدس)
صالح محمدي بعد الانتصار في أحد نزالاته (إكس)
صالح محمدي بعد الانتصار في أحد نزالاته (إكس)
- أعدمت السلطات الإيرانية المصارع الشاب صالح محمدي، 19 عامًا، بعد إدانته بقتل عنصرين من قوات الأمن خلال احتجاجات يناير، ووصفت التهمة بأنها "المحاربة" أو "العداء لله".
- أكدت وسائل إعلام رسمية تنفيذ الإعدام في مدينة قم، بينما أشارت تقارير إلى أن محمدي اتُّهم بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
- انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان في إيران المحاكمة، مشيرتين إلى انتزاع اعترافات تحت التعذيب وتصاعد الإعدامات لبث الخوف.

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مصارع إيراني شاب يبلغ من العمر 19 عاماً ويدعى صالح محمدي، بعد إدانته بقتل عنصرين من قوات الأمن في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاثة رجال أُعدموا شنقاً في مدينة قم، جنوب طهران، بعد إدانتهم بتهمة "المحاربة" وفق القانون الإيراني، وهي التهمة التي تُعرَّف بأنها "العداء لله".

وأكدت التقارير، على غرار شبكة آر إم سي سبورت الفرنسية، مساء الخميس، أن من بين أُعدموا مصارع شاب (صالح محمدي) سبق له الظهور في عدد من المنافسات الدولية. وبحسب القضاء الإيراني، فإن محمدي اتُّهم بقتل عنصرين من قوات الأمن "لحساب إسرائيل والولايات المتحدة" خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران مطلع العام الجاري. وقد أُعلن عن تنفيذ الأحكام عبر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية أن محاكمة المتهمين الثلاثة لم تستوفِ معايير العدالة، مشيرة إلى أن صالح محمدي أُجبر على الإدلاء باعترافات "انتُزعت تحت التعذيب". وفي السياق نفسه، أعربت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الإعدامات، معتبرة أن هذه الأحكام تُنفّذ لبث الخوف في المجتمع.

