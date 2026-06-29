إطلاق نار في منطقة مشجعين مونديالية في كاليفورنيا... قتيل وجريح

- شهدت بطولة كأس العالم 2026 في سان خوسيه، كاليفورنيا، حادثة إطلاق نار في منطقة المشجعين، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتعتبر جريمة قتل قيد التحقيق. - تكررت الحوادث الأمنية في المونديال، حيث سُمع إطلاق نار قرب معسكر الأرجنتين، وعُثر على جثة متحللة قرب ملعب إيران في تيخوانا، كما تعرضت شاحنة معدات منتخب إنجلترا للسرقة في كانساس سيتي. - شهد محيط ملعب افتتاح المونديال في المكسيك أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مما أضفى فوضى على انطلاق البطولة.

أكدت الشرطة الأميركية وقوع حادثة إطلاق نار في منطقة المشجعين الخاصة بطولة كأس العالم 2026، في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، في حادثة جديدة يشهدها المونديال المُستمر حالياً في ثلاث دول هي؛ أميركا والمكسيك وكندا.

وذكرت شرطة مدينة سان خوسيه في مدينة كاليفورنيا في بيان رسمي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنّه "جرى إعلان وفاة شخص في الموقع، ونقل مصاب إلى مستشفى محلي بجروح تهدد الحياة. يجري التحقيق في هذه الواقعة باعتبارها جريمة قتل. وأغلقت عدة شوارع محيطة بالمنطقة. من أجل محاولة القبض على مطلق النار الذي لاذ بالفرار بعد الحادثة مباشرةً".

ووقعت حادثة إطلاق نار في ساحة سان بيدرو، وهي واحدة من بين عدة أماكن في منطقة خليج سان فرانسيسكو تتجمع فيها حشود ضخمة لحضور حفلات مشاهدة مفعمة بالحيوية تعرض فيها مباريات كأس العالم 2026 على شاشات عملاقة، وذكرت حارسة أمن، طلبت عدم الكشف عن اسمها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنها شاهدت المصاب وهو يعاني من آلام شديدة وكان هناك دم حول رقبته وأعلى ظهره.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى في مونديال 2026، إذ سبق وأن سُمع صوت إطلاق نار بالقرب من المعسكر التدريبي لمنتخب الأرجنتين، كما وعُثر على جثة في حالة تحلل داخل صندوق سيارة مركونة بالقرب من الملعب الذي يخوض عليه منتخب إيران التدريبات في مدينة تيخوانا شمال غرب المكسيك، وتبعد الحادثة دقيقة واحدة فقط بالسيارة عن الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيراني، في حين أقدمت الشرطة على فتح السيارة وهي من نوع "تويوتا" رباعية الدفع ورمادية اللون، ما أدّى إلى انبعاث رائحة كريهة وقوية، بحضور مختصين يرتدون بزّات بيضاء لفحصها ونقلها إلى مكانٍ آخر تمهيداً لمتابعة التحقيق.

بعيدا عن الملاعب منتخب الأرجنتين قلق بعد حادث إطلاق نار قرب مقر إقامته

في المقابل نشرت صحيفة ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في وقت سابق خبراً يُؤكد تعرض شاحنة معدات منتخب إنكلترا لعملية سرقة مفاجئة من عدد من اللصوص الذين اقتحموا مقر إقامة "الأسود الثلاثة" في مدينة كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأميركية، رغم الحراسة الأمنية المرافقة لكتيبة المدرب الألماني، توماس توخيل.

كما وشهد محيط ملعب افتتاح مونديال 2026، في المكسيك أعمال عنف قبل الافتتاح وخلاله وبعد نهاية مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا (فاز صاحب الأرض بهدفَين نظيفَين)، لتنطلق رحلة كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك بفوضى كبيرة خارج المستطيل الأخضر. وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع أر أم سي سبورت الفرنسي، اشتبك عشرات المتظاهرين مع الشرطة خارج ملعب أستيكا الخميس في مكسيكو، أثناء إقامة المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 في كرة القدم بين جنوب أفريقيا والمكسيك أمام نحو 80 ألف متفرج، إذ تجمعت منذ ساعات الفجر مجموعات من المعلمين وأقارب لمكسيكيين مفقودين ونشطاء طلاب خارج الملعب، في ظل انتشار أمني كثيف.