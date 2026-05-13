إطلاق الهوية الرسمية لبطولة "خليجي 27"... تعرّف إلى التفاصيل

- كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27) التي ستقام في جدة لأول مرة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، مستوحاة من روح الخليج وتفاصيل جدة التاريخية. - الهوية الجديدة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري لجدة، بألوان مستلهمة من هوية السعودية وشواطئ الخليج، مما يعكس الطابع البحري والترابط الثقافي بين دول الخليج. - أكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي على أهمية الشعار الذي يجسد الرمزية الخليجية، ويحتفي باستضافة السعودية للبطولة، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح الحدث.

كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، عن الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة للبطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر/أيلول حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث تقام البطولة لأول مرة في مدينة جدة.

وقال الاتحاد الخليجي للعبة حول الهوية الجديدة: "هي تحمل طابعاً مستوحىً من روح الخليج وتفاصيل مدينة جدة، حيث جاء تصميم الشعار مستلهماً من الرواشين التاريخية التي اشتهرت بها جدة التاريخية، راسماً شكل كأس البطولة، في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، وتمنح الهوية طابعاً بصرياً يعبّر عن أصالة المكان وحداثة الحدث. كما استُلهمت ألوان الهوية من ألوان هوية المملكة العربية السعودية، إلى جانب الألوان الزاهية التي عُرفت بها مدينة جدة، إضافةً إلى درجات اللون الفيروزي المستوحاة من شواطئ الخليج العربي، بما يعكس الطابع البحري والترابط الثقافي والجغرافي بين دول الخليج العربية".

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم أيضاً أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتجسِّد ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب إبراز التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف المستويات.

قال الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي: "إن شعار بطولة كأس خليجي 27 جاء أنيقاً، ويحمل الكثير من المضامين العميقة التي يجسد خلالها أهمية الرمزية الخليجية للحدث الذي يُقام على أرض المملكة العربية السعودية. الشعار حمل معاني كبيرة ترمز إلى الإرث الهائل للبطولة التي تُمثل شعوب المنطقة، كما يأخذ الشعار الإلهام من الثقافة الخليجية، ويحتفي باستضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الـ27 من البطولة المرموقة التي كانت شاهدة على بزوغ نجم العديد من اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى التنوّع الغني الذي يُثري المجتمع في المنطقة".

وثمّن الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الجهود الكبيرة المبذولة لإبراز هذا العمل، الذي يُعد بصمة واضحة ومستدامة في تاريخ كرة القدم الخليجية، موضحاً أن اللجنة المنظمة أنهت كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل القرعة، الذي سيقام في التاسع عشر من الشهر الجاري في ميدان الثقافة – مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، لافتاً إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات في المملكة العربية السعودية، في تأكيد على الحرص الكبير من أجل إنجاح الحدث، وتقديم نسخة مميزة وبمعايير احترافية عالية.

وجاء إطلاق الهوية بالتزامن مع العدِّ التنازلي لإقامة مراسم سحب القرعة المقررة يوم 19 مايو/ أيار الجاري في مدينة جدة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، باعتبار البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الخليجية وأكثرها قرباً من الجماهير.