إصدار خاص من حذاء رونالدو "العقرب الذهبي".. وهذا سعره

- لفت كريستيانو رونالدو الأنظار بحذاء ذهبي خاص في مباراة البرتغال ضد كولومبيا ضمن كأس العالم 2026، حيث أطلقت نايكي إصداراً محدوداً تكريماً له كأول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من البطولة. - يتميز الحذاء بتصميم ذهبي لامع وعناصر تحمل توقيع رونالدو وعبارة "أعظم لاعب في التاريخ"، ويبلغ سعره 320 دولاراً، مما يجعله قطعة فريدة تستحق الاقتناء. - سجل رونالدو هدفين ضد أوزبكستان، ليصل إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، محطماً رقماً قياسياً برتغالياً.

خطف قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة، بعدما ظهر مرتدياً حذاءً ذهبياً في الشوط الأول من المواجهة ضد كولومبيا، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، أن شركة نايكي الرياضة، قامت بإطلاق إصدار محدود من الحذاء الذهبي، الذي ارتداه رونالدو ضد كولومبيا في الشوط الأول فقط من المواجهة، وذلك تكريماً لـ"صاروخ ماديرا"، الذي أصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم وتحديداً منذ عام 2006.

ويتميز حذاء رونالدو بتصميمه الذهبي اللامع، مع وجود عناصر مميزة تحمل توقيع قائد منتخب البرتغال الخاص، إضافة إلى عبارة "أعظم لاعب في تاريخ".

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ويأتي إطلاق الحذاء الخاص (سعره 320 دولار أميركي)، بعد أن سجل رونالدو (41 عاماً) هدفين أمام المنتخب الأوزبكي في مونديال 2026، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بالمسابقة الدولية، مُحطماً رقماً قياسياً فريداً لم يسبقه إليه أحد في البرتغال، وتسعى نايك لجعل مسألة شرائه من الأسواق أمراً يستحق باعتبار أن ورائه قصة أحد أبرز أساطير كرة القدم.