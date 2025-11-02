إصابة مدرب في الدوري التونسي تجبر الحكم على إيقاف المباراة

كرة عربية
تونس

مهدي عبيد

شعار العربي الجديد 1
مهدي عبيد
مراسل العربي الجديد في تونس
مباشر
02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:18 (توقيت القدس)
أدت إصابة المدرب عامر دربال لإيقاف المباراة (العربي الجديد/فيسبوك)
أدت إصابة المدرب عامر دربال لإيقاف المباراة (العربي الجديد/فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- توقفت مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى بعد إصابة المدير الفني للمرسى، عامر دربال، نتيجة شجار مع لاعب الترجي، مما أدى إلى رمي الحجارة من الجماهير وإصابته في رأسه.
- تم نقل دربال إلى المستشفى بعد إصابته الخطيرة، وأعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل السلبي، لكن من المتوقع أن يخسر الترجي الجرجيسي المباراة بقرار إداري.
- الاعتداءات وإيقاف المباريات ليست جديدة في الدوري التونسي، حيث شهدت مباريات سابقة أحداث مشابهة أثرت على نتائج الفرق.

أوقف الحكم هيثم الطرابلسي مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى، التي أُقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد السلام كازوز بمدينة جرجيس جنوبي تونس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من الدوري التونسي لكرة القدم، إثر إصابة المدير الفني للفريق الضيف، عامر دربال، في الدقيقة الـ 70.

ودخل دربال في مشادة كلامية مع المدافع الأيسر لترجي جرجيس، غسان المحرصي، وهو الأمر الذي لم تتقبله الجماهير الحاضرة في الاستاد، ليقوم البعض منهم برمي الحجارة على أرض الملعب، ما أصاب مباشرة المدير الفني لنادي مستقبل المرسى، عامر دربال، في رأسه، ليقع طريح الأرض والدماء تنزف منه، في مشهد مؤسف قابله استنكار شديد من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتدخلت سيارة الإسعاف سريعاً، وقامت بنقل المدرب عامر دربال إلى المستشفى في محافظة جرجيس للعلاج وإنقاذه من هذه الإصابة الخطيرة، فيما أعلن الحكم نهاية المباراة، بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، لكن لوائح المسابقة ستجرّ ترجي جرجيس إلى خسارة المباراة من طرف رابطة الدوري التونسي لكرة القدم، بنتيجة هدفين دون رد.

كشف الشريف عن رأيه بما حدث في مواجهة الترجي والصفاقسي (العربي الجديد)
كرة عربية
التحديثات الحية

الترجي يهزم الصفاقسي في كلاسيكو الحالات التحكيمية.. الشريف يحسمها

ولا يعتبر الاعتداء على مدرب وإيقاف المباراة سابقة في الدوري التونسي لكرة القدم، إذ توقفت مباراة النادي البنزرتي والنادي الأفريقي هذا الموسم في استاد 15 أكتوبر في مدينة بنزرت، بعد أن اعتدت الجماهير على الحكم المساعد، ما كلف فريق البنزرتي خسارة اللقاء واستقبال منافسيه خارج ملعبه ثلاث مباريات.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر في ملعب تيزي أوزو، 14 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بيتكوفيتش يريد نجماً في تشكيلته وشرط يُهدد مشاركته في أمم أفريقيا

كشف الشريف عن رأيه بما حدث في مواجهة الترجي والصفاقسي (العربي الجديد)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الترجي يهزم الصفاقسي في كلاسيكو الحالات التحكيمية.. الشريف يحسمها

أسباير زون ستكون مسرحاً للحدث الكبير (اللجنة المنظمة)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مهرجان في انتظار المشجعين بنسخة استثنائية لكأس العالم للناشئين بقطر