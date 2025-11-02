إصابة مدرب في الدوري التونسي تجبر الحكم على إيقاف المباراة

- توقفت مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى بعد إصابة المدير الفني للمرسى، عامر دربال، نتيجة شجار مع لاعب الترجي، مما أدى إلى رمي الحجارة من الجماهير وإصابته في رأسه. - تم نقل دربال إلى المستشفى بعد إصابته الخطيرة، وأعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل السلبي، لكن من المتوقع أن يخسر الترجي الجرجيسي المباراة بقرار إداري. - الاعتداءات وإيقاف المباريات ليست جديدة في الدوري التونسي، حيث شهدت مباريات سابقة أحداث مشابهة أثرت على نتائج الفرق.

أوقف الحكم هيثم الطرابلسي مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى، التي أُقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد السلام كازوز بمدينة جرجيس جنوبي تونس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من الدوري التونسي لكرة القدم، إثر إصابة المدير الفني للفريق الضيف، عامر دربال، في الدقيقة الـ 70.

ودخل دربال في مشادة كلامية مع المدافع الأيسر لترجي جرجيس، غسان المحرصي، وهو الأمر الذي لم تتقبله الجماهير الحاضرة في الاستاد، ليقوم البعض منهم برمي الحجارة على أرض الملعب، ما أصاب مباشرة المدير الفني لنادي مستقبل المرسى، عامر دربال، في رأسه، ليقع طريح الأرض والدماء تنزف منه، في مشهد مؤسف قابله استنكار شديد من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتدخلت سيارة الإسعاف سريعاً، وقامت بنقل المدرب عامر دربال إلى المستشفى في محافظة جرجيس للعلاج وإنقاذه من هذه الإصابة الخطيرة، فيما أعلن الحكم نهاية المباراة، بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، لكن لوائح المسابقة ستجرّ ترجي جرجيس إلى خسارة المباراة من طرف رابطة الدوري التونسي لكرة القدم، بنتيجة هدفين دون رد.

ولا يعتبر الاعتداء على مدرب وإيقاف المباراة سابقة في الدوري التونسي لكرة القدم، إذ توقفت مباراة النادي البنزرتي والنادي الأفريقي هذا الموسم في استاد 15 أكتوبر في مدينة بنزرت، بعد أن اعتدت الجماهير على الحكم المساعد، ما كلف فريق البنزرتي خسارة اللقاء واستقبال منافسيه خارج ملعبه ثلاث مباريات.