إصابة عبقار تربك حسابات الركراكي: هل يغيب عن وديتي البحرين والكونغو؟

- يواجه عبد الكبير عبقار خطر الاستبعاد من قائمة منتخب المغرب بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة خيتافي ضد أوساسونا، مما يهدد مشاركته في مباراتي البحرين والكونغو ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026. - يعاني منتخب المغرب من أزمة إصابات بين لاعبيه الأساسيين، حيث انضم سفيان أمرابط إلى قائمة المصابين التي تشمل عزالدين أوناحي، رومان سايس، سفيان رحيمي، نصير مزراوي، أشرف داري، أسامة العزوزي، وعبد الحق عسال. - من المتوقع أن يخضع عبقار لفحوصات طبية في الرباط لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه، مما سيؤثر على قرار استمراره مع المنتخب أو عودته لإسبانيا للعلاج.

يواجه نجم نادي خيتافي الإسباني عبد الكبير عبقار (26 عاماً) خطر الاستبعاد من قائمة منتخب المغرب لخوض ودية البحرين الخميس القادم، وأيضاً أمام جمهورية الكونغو في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك عام 2026.

وتعرض عبد الكبير عبقار لإصابة عضلية خلال مباراة ناديه خيتافي الإسباني ضد نادي أوساسونا، الجمعة الماضي، ضمن منافسات "الليغا"، وأرغمته على مغادرة الملعب بين الشوطين، بعدما شعر بآلام حادة، من دون تحديد درجة خطورة الإصابة، التي ربما تبعده عن لقاءي البحرين والكونغو.

ووجه المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس وليد الركراكي (50 عاماً) الدعوة إلى عبد الكبير عبقار من أجل تدعيم الخط الخلفي، في ظل الأزمة التي تعانيها كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً) في هذا المركز بالذات، ما يثير مخاوف الركراكي من إمكانية خسارة أسماء أخرى بسبب الإصابات، قبل موعد بطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

ومن المرجح أن يلتحق المدافع عبد الكبير عبقار بمعسكر منتخب المغرب في الرباط، غداً الاثنين، من أجل الخضوع لكشوفات طبية جديدة تحت إشراف الطبيب كريستوف بودو (57 عاماً)، بغرض تحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الميادين، قبل اتخاذ قرار رسمي إما بالاحتفاظ به أو السماح له بالعودة إلى إسبانيا لاستكمال العلاج، ومن ثم تعويضه بمدافع بديل.



وما يزيد من قلق المدرب وليد الركراكي توالي إصابات أبرز الأسماء التي تشكل الدعامات الأساسية لمنتخب أسود الأطلس، إذ تعرض، بدوره، لاعب وسط ملعب ريال بيتيس الإسباني سفيان أمرابط (29 عاماً) لإصابة عضلية ستبعده عن مباراتي البحرين وجمهورية الكونغو، وبذلك، ينضم إلى قائمة المصابين الذين حرمتهم الإصابات من الانضمام إلى المعسكر التدريبي بالرباط، ويتعلق الأمر بنجم نادي جيرونا الإسباني عزالدين أوناحي (25 عاماً)، ومدافع السد القطري رومان سايس (35 عاماً)، ومهاجم العين الإماراتي سفيان رحيمي (29 عاماً)، ونجم مانشستر يونايتد الإنكليزي نصير مزراوي (27 عاماً)، ومدافع الأهلي المصري أشرف داري (26 عاماً)، ولاعب وسط نادي ستراسبورغ الفرنسي أسامة العزوزي (23 عاماً)، ومدافع نهضة بركان عبد الحق عسال (27 عاماً).