إصابة زيدان تقلق "الخُضر" ومدرب غرناطة يعيد الأمل

- لوكا زيدان، حارس غرناطة ومنتخب الجزائر، يعود تدريجياً للتدريبات بعد إصابة خطيرة في الوجه، لكن مشاركته مع الفريق لا تزال غير مؤكدة بسبب فترة النقاهة الطويلة. - خضع زيدان لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر مزدوج في الفك والذقن، ومدربه يؤكد أن الجراحة كانت ضرورية، مع أمل في عودته قبل نهاية الموسم. - وضع زيدان يثير قلق منتخب الجزائر، حيث عدم اكتمال جهوزيته البدنية قد يحرم المنتخب من خدماته في المباريات المقبلة.

بدأ حارس فريق غرناطة الإسباني، ومنتخب الجزائر لكرة القدم، لوكا زيدان (27 عاماً)، العودة تدريجياً إلى التدريبات، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة في الوجه، ورغم ذلك فإن مشاركته مجدداً مع الفريق الإسباني لا تزال غير مؤكدة، وخضع الحارس لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر مزدوج في الفك والذقن، قبل أن يدخل حارس المرمى الآن مرحلة نقاهة يُتوقع أن تستمر لأسابيع عدة، وهو ما دفع مدربه خوسيه روخو مارتين إلى التعليق على حالته، مؤكداً أن التدخل الجراحي كان ضرورياً.

وقال مدرب الفريق الإسباني عن القرار الأخير، في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأحد: "اتُخذ القرار بشأن لوكا بناءً على البيانات الطبية المتوفرة، إضافة إلى رأي اللاعب نفسه. كانت العملية الجراحية حتمية. نأمل أن يعود قبل نهاية الموسم، لكن كل شيء يبقى مرتبطاً بسرعة تعافيه." وتؤكد هذه التصريحات أن حارس منتخب الجزائر قد يغيب عن مباريات فريقه في الفترة المقبلة، تفادياً لأي مضاعفات، وضمان عودته في أفضل جاهزية ممكنة.

ويُثير وضع لوكا زيدان حيرة كبيرة داخل منتخب الجزائر، فقد أصبح الحارس الأول وعدم اكتمال جهوزيته البدنية سيحرم المنتخب من خدماته، كما أن إصابة الحراس الاحتياطيين يزيد الوضع حدة. ورغم أن لوكا زيدان طمأن الجماهير مباشرة بعد أن خضع إلى التدخل الجراحي، فإن ذلك لن يكون كافياً للحكم على مدى قدرته على المشاركة في كأس العالم وحراسة عرين "الخضر" إلا بعد أن يُشارك في التدريبات الجماعية.