إصابة دي يونغ تهز برشلونة.. غياب طويل وتعويض مالي من فيفا

- أعلن نادي برشلونة أن اللاعب فرينكي دي يونغ يعاني من تمزق في الرباط الجانبي الإنسي لركبته اليمنى، وسيغيب عن الفريق لفترة قد تتجاوز أربعة أشهر، مما يؤثر على بداية الموسم الجديد للفريق. - يعتزم برشلونة تسجيل دي يونغ في قائمة الغائبين لفترة طويلة لتوفير مساحة في سقف الرواتب، ويتطلب ذلك موافقة اللاعب، مع إمكانية حصول النادي على تعويض مالي من الفيفا. - عاد دي يونغ من كأس العالم مصابًا بعد بذل جهد كبير مع منتخب هولندا، وخضع لفحوص دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة وتلقي العلاج المناسب.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي الخميس، أن الفحوص التي أُجريت على لاعب الفريق الأول الهولندي فرينكي دي يونغ (29 عاماً) أظهرت أنه يعاني من تمزق في الرباط الجانبي الإنسي لركبته اليمنى.

وقال النادي عبر بيان على منصة "إكس" إنه قد تم الاتفاق على أن يستمر اللاعب في تلقي العلاج الطبي والمتابعة الطبية، وذلك بناءً على تطور حالته خلال الأسابيع القادمة. وسيبدأ فريق برشلونة الموسم الجديد مندون نجمه الدولي الهولندي. وفي وقت سابق، أكد تقرير لصحيفة سبورت الإسبانية أنه في حال تأكدت خطورة الإصابة، يعتزم برشلونة تسجيل اللاعب في قائمة الغائبين لفترة طويلة، لتوفير مساحة أكبر في سقف رواتب الفريق الأول، فيما يتطلب هذا الإجراء موافقة اللاعب.

وعاد دي يونغ من كأس العالم مع منتخب هولندا وهو يعاني من إصابة خطيرة في الركبة، بعد أن اضطر، بحسب التقارير، إلى بذل جهد كبير خلال المباريات الأخيرة لمنتخب بلاده. واستغل دي يونغ إجازته للتوجه إلى المدينة الرياضية التابعة للنادي، حيث خضع لفحوص دقيقة وشاملة من قبل الطاقم الطبي لتحديد طبيعة الإصابة. وعقب اكتمال الفحوص الطبية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن فترة غيابه ربما تمتد لأكثر من أربعة أشهر.

وسيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الكتالوني تعويضاً قد يتجاوز مليوني يورو عن الإصابة، كما يحق لبرشلونة المطالبة بجزء نسبي من راتب اللاعب حتى عودته إلى الفريق. ويعتبر راتب دي يونغ من بين الأعلى في النادي، ما يتيح مبلغاً كبيراً يُمكن استخدامه لتسجيل لاعبين آخرين.