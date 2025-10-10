- يعاني أشرف داري، نجم الأهلي المصري، من إصابة بتمزق في وتر العضلات أسفل البطن، مما يهدد مشاركته في كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب، ويستدعي فترة راحة أو تدخل جراحي. - رغم دعم النادي الكامل، فإن إصابات داري المتكررة قد تعيق عودته السريعة للملاعب، مما يضعف فرصه في الانضمام لقائمة منتخب المغرب في بطولة أفريقيا 2025. - غياب داري عن معسكرات منتخب المغرب الأخيرة حرمه من المشاركة في مباريات دولية مهمة، مما يزيد من تعقيد موقفه.

تقلصت حظوظ مشاركة نجم نادي الأهلي المصري المغربي أشرف داري (26 عاماً) في بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المغرب ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين، بعد أزمته المتتالية مع الإصابات منذ انضمامه إلى نادي القرن، العام الماضي، قادماً إليه من نادي بريست الفرنسي.

وبات من شبه المؤكد استمرار غياب أشرف داري عن صفوف الأهلي المصري خلال المباريات القادمة، بعد تأكد إصابته بتمزق في وتر العضلات أسفل البطن، وفق إفادة طبيب النادي أحمد جاب الله، ما يستدعي خضوعه لفترة راحة أو تدخل جراحي إن دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصاً أنها إصابة شائعة بين لاعبي كرة القدم، وتحدث نتيجة الجهد البدني والضغط المتكرر على عضلات البطن والفخذ.

وأوضح طبيب الأهلي المصري أحمد جاب الله أن النجم المغربي سيخضع لفحوصات دقيقة بالأشعة من أجل تحديد درجة تمزق وتر عضلات أسفل البطن، قبل وضع برنامج علاجي مناسب لاستعادة عافيته في أقرب وقت ممكن. وكشف في هذا الإطار عن أن اللاعب يتلقى دعماً كاملاً من جميع مكونات النادي حتى يعود في أفضل حالاته البدنية والنفسية، في انتظار معرفة موعد عودته إلى الملاعب.

ورغم أن المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) وضع أشرف داري ضمن قائمة المدافعين الذين يراهن عليهم لتدعيم صفوف منتخب أسود الأطلس مستقبلاً، فإن إصاباته المتكررة مع الأهلي المصري تجعل عودته إلى الملاعب في القريب العاجل غير مؤكدة، وربما تحول دون استدعائه رسمياً ضمن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها المدرب وليد الركراكي في بطولة أفريقيا 2025، نظراً للفترة الزمنية القصيرة المتبقية على موعد انطلاقتها (شهران وعشرة أيام فقط).

وحالت الإصابات المتكررة دون مشاركة أشرف داري في معسكر منتخب المغرب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وأيضاً خلال المعسكر الحالي في مركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، ما حرمه من خوض أربع مباريات دولية ضد منتخبات النيجر وزامبيا والبحرين وجمهورية الكونغو.