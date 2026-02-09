إصابات وكسور بين لاعبي فريق شباب بيراميدز بعد سقوط المصعد

- تعرض لاعبو نادي بيراميدز تحت 20 سنة لحادث سقوط مصعد، مما أدى إلى إصابات متعددة بينهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما كانت تجري احتفالات بفوز الفريق الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا. - أصدرت إدارة النادي بياناً يوضح تفاصيل الإصابات، مؤكدة على متابعة اللاعبين طبياً، وطلبت تأجيل مباراة الدوري، فيما تحقق النيابة العامة في الحادث. - أكد المدرب إيهاب المصري على خطورة الإصابات وطلب الدعاء للاعبين، معبراً عن شكره لله على نجاتهم.

تعرض لاعبو نادي بيراميدز المصري لكرة القدم تحت 20 سنة لحادث درامي خطير، وذلك إثر سقوط المصعد الخاص بالنادي بمجموعة من اللاعبين الذين استقلوه بعد انتهاء محاضرة فنية خاصة.

ووقعت الحادثة في الساعات الأخيرة مباشرةً بعد مشاركة لاعبي نادي بيراميدز المصري تحت 20 سنة في محاضرة فنية في الدور الرابع بإحدى القاعات كما جرت العادة، وبعد نهاية المحاضرة استقل عدد من اللاعبين المصعد الخاص بالمبنى للتوجه إلى الملعب، ولكنّ عطلاً مفاجئاً في المصعد تسبب في سقوطه مما تسبب في لحظات من الرعب.

وتسببت الحادثة بإصابات كثيرة للاعبين ما بين كسور في الأقدام وكدمات، إضافة إلى حالات إغماء، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة، ولم يصدر النادي أي بيان رسمي حول الواقعة حينها، في وقت كانت تجري فيه احتفالات بفوز الفريق الأول على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري (4-1) وتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا تحت 20 سنة.

وأصدرت إدارة النادي بياناً رسمياً، الاثنين، أكد خلاله المدير الرياضي، هاني سعيد، أنه وفقاً للتقارير الطبية الواردة حتى الآن، فإنّ حالات اللاعبين على الشكل التالي: اللاعب محمد عطية سيد عطية: تعب ما بعد الارتجاج وكدمة في الظهر، وكسر في عظام الساعد الأيسر، وكدمة في الركبة اليسرى، وكدمة في القدم اليسرى، اللاعب محمد عبد الغني عبد الحليم: تعب ما بعد الارتجاج، مع كسر في عظام القدم والكاحل والساق اليمنى، اللاعب محمد ياسر السيد مصيلحي: تعب ما بعد الارتجاج، مع جرح في القدم، اللاعب حمزة الشاذلي أحمد: تعب ما بعد الارتجاج، اللاعب محمود كرم محمد مصطفى: تعب ما بعد الارتجاج، وكدمة في الكاحل الأيسر.

وأضاف المدير الرياضي ذاكراً "جميع اللاعبين يخضعون حالياً للمتابعة الطبية الدقيقة، ويجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وعمل أشعة مقطعية شاملة مرة أخرى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم. وبناءً على هذه الظروف الطارئة، تقدّم نادي بيراميدز بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق في مسابقة الدوري أمام فريق حرس الحدود، والتي كان مقرراً لها اليوم"، وختم البيان: "النيابة العامة المصرية تباشر حالياً التحقيق في ملابسات الواقعة، والنادي يتعاون كلياً مع الجهات المختصة، ولا توجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية".

ومن جانبه، أكد مدرب فريق بيراميدز، إيهاب المصري، تعرض لاعبي فريق 2007 لإصابات قوية بين كسور وكدمات بسبب تعطل المصعد وسقوطه باللاعبين، في وقت نشر طبيب الفريق صورة لبعض المصابين داخل أحد المستشفيات، معلقاً أنهم "نجوا من الموت"، وكتب إيهاب المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز، بعد انتهاء المحاضرة وأثناء نزولهم بالمصعد، سقط بهم من الدور الرابع".

وتابع مدرب فريق بيراميدز ذاكراً "الحادث أسفر عن إصابات مختلفة بين اللاعبين، منها كسور وقطوع في القدم، إلى جانب جروح وكدمات، وحالات إغماء شديدة، وما يزال اللاعبون حتى الآن يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى. كان موقفاً صعباً للغاية، لكن ربنا سترها على الأولاد، أطالب الجميع بالدعاء للاعبين بالشفاء العاجل ومرور الأزمة بسلام".