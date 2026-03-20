إصابات خارج المستطيل الأخضر هزّت عالم كرة القدم قبل لاعب غلطة سراي

- تعرض نوا لانغ، مهاجم غلطة سراي، لإصابة غريبة في يده خلال مباراة ضد ليفربول، حيث علق إبهامه في لوحة إعلانية مما أدى إلى قطع في إصبعه ونقله للمستشفى لإجراء عملية جراحية. - شهدت كرة القدم إصابات غريبة مثل كسر ساق مارتين باليرمو بعد انهيار جدار، وقطع وتر إصبع سانتياغو كانيزاريس بسبب زجاجة عطر، وحادثة إيفر بانغا مع سيارته. - تتنوع الإصابات الغريبة بين اللاعبين، مما يبرز الجانب غير المتوقع والخطير في حياة اللاعبين.

تعرض مهاجم نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، نوا لانغ (26 عاماً)، لإصابة غريبة في اليد، بعدما علق إبهامه في لوحة إعلانية خلال خسارة فريقه برباعية دون رد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء الماضي.

وعانى الدولي الهولندي من آلام شديدة قرب مرمى ليفربول، بينما تدفقت الدماء من الإصابة. وقال مدرب غلطة سراي أوكان بوروك، في تصريحات صحافية، إنه تم نقل لانغ للمستشفى بسبب قطع إصبع يده اليمنى، وقد احتاج إلى إجراء عملية جراحية. وشهد عالم كرة القدم العديد من الإصابات الغريبة، بعضها خارج الملاعب وأسبابها كانت تبدو غير منطقية، بدءاً من حوادث منزلية وصولاً إلى اصطدام اللاعبين بسياراتهم أو أدوات غير متوقعة.

مارتين باليرمو قبل لاعب غلطة سراي

خلال مواجهة فياريال وليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا، سجل باليرمو هدف الفوز في الدقيقة 98 من الوقت الإضافي. وعند احتفاله أمام الجماهير، انهار جدار صغير من الخرسانة كان يحمل لوحة إعلانية وسقط على ساقه اليمنى، مسبّباً له كسراً في الساق، وهو ما أنهى موسمه في ذروة عطائه.

سانتياغو كانيزاريس

قبل أسابيع من كأس العالم 2002، أصيب حارس منتخب إسبانيا، بعد سقوط زجاجة عطر أثناء الاستحمام. وحاول كانيزاريس تثبيت الزجاجة بقدمه، ما أدى إلى قطع في وتر إصبع القدم الكبير، في واحدة من أكثر الإصابات غرابة في مسيرته.

إيفر بانغا

في فبراير/شباط 2012، تعرّض بانغا لاعب فالنسيا السابق لحادث غريب، حين دهسته سيارته الخاصة، أثناء محاولته إيقافها في محطة للوقود، بعد عدم تفعيله فرامل اليد بشكل صحيح، ما أدى إلى كسر في الساق واحتاج اللاعب لعملية جراحية عاجلة.

روي كارول وباتي

تعرض كارول، الذي كان يحرس مرمى نادي ويستهام حينها لإصابة في الركبة خلال التدريب، بعدما علقت قدمه في شبكة المرمى أثناء محاولته إخراج الكرة، ما أدى إلى التواء شديد في الركبة. وفي 1999، أثناء تعافيه من إصابة في وتر العرقوب، مرت ابنة اللاعب ديفيد باتي الصغيرة، على ساقه المصابة بدراجة صغيرة، مسببة انتكاسة فورية في وتره.

ريو فرديناند وكارلوس بوسكيتس

أصيب فرديناند بتمزق في أربطة الركبة أثناء الاسترخاء في المنزل عند محاولته مد ساقه للوصول إلى جهاز التحكم عن بُعد. أما بوسكيتس، حارس برشلونة السابق، فقد أصيب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية في كفّي يديه، أثناء محاولته منع وقوع حادث لابنه بواسطة مكواة ساخنة، في حادثة منزلية بحتة.

جيروم بواتينغ وداريوس فاسيل

تعرض اللاعب الألماني بواتينغ، لإصابة في الركبة اليسرى بعد اصطدامه بعربة المشروبات خلال رحلة جوية مع منتخب ألمانيا، ما أبعده عن الملاعب لشهر تقريباً. وفي حادثة غريبة، حاول فاسيل، لاعب أستون فيلا السابق، معالجة دمّل تحت ظفره بنفسه باستخدام مثقاب منزلي، ما أدى إلى إصابة خطيرة.

كارلو كوديتشيني

أصيب حارس تشلسي السابق، كوديتشيني، أثناء نزهة مع كلبه، بعدما جذبه الحيوان بقوة فسقط وأصاب ركبته، ما تطلب عملية جراحية وغيابه عن الملاعب لعدة أشهر. وتؤكد هذه الحالات أن كرة القدم ليست مجرد لعب داخل الملعب، فالإصابات قد تحدث في أي مكان، وأحياناً لأسباب تبدو غير متوقعة.