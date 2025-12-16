- تألق زيد إسماعيل في كأس العرب 2025 مع منتخب العراق، واعتبر البطولة "كأس عالم مصغّرة"، مما منحه ثقة وخبرة كبيرة للمستقبل تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. - دافع إسماعيل عن زميله مصطفى سعدون، مشيداً بقدراته ومؤكداً على عودته القوية، كما أثنى على المدرب أرنولد لقيادته وشجاعته ودعمه للفريق. - أكد إسماعيل على قدرة "أسود الرافدين" على بلوغ المونديال بدعم الجماهير والإعلام، ووجه رسالة شكر للجماهير العراقية لدعمهم المستمر.

خطف اللاعب زيد إسماعيل (23 عاماً) الأنظار، خلال منافسات كأس العرب 2025، بعد تقديمه مستويات مميزة مع منتخب العراق، عكست شخصية وجرأة داخل المستطيل الأخضر. واعتبر اللاعب مشاركته محطة مفصلية في مسيرته، واصفاً البطولة بأنها "كأس عالم مصغّرة" من حيث قوة المنافسة والأجواء، ومؤكداً في الوقت ذاته ثقته بقدرة "أسود الرافدين" على مواصلة المشوار بنجاح، في الملحق العالمي، بدعم الجماهير والإعلام.

وفي تصريحات خاصة مع "العربي الجديد"، تحدث إسماعيل عن تجربته الأولى دولياً، وتقييمه لمستواه وثقته بزملائه، ورؤيته للمرحلة المقبلة تحت قيادة المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد. وعن تقييم مشاركته الأولى مع منتخب العراق، قال زيد إسماعيل: "كانت أول مشاركة دولية لي مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، التي اعتبرها بمثابة كأس عالم مصغّرة من حيث قوة المنافسة والأجواء. المشاركة منحتني ثقة كبيرة وخبرة مهمة، وأسعى لاستثمارها في المرحلة المقبلة". وعن مستواه المميز في البطولة، أردف: "الحمد لله، وأعد الجماهير العراقية بأن هذا المستوى سيكون في تطور مستمر. دعمهم كان له أثر كبير عليّ، وأشكرهم من القلب على الثقة والمساندة".

وحول الانتقادات التي طاولت الظهير الأيمن لمنتخب العراق، مصطفى سعدون، خصوصاً بعد لقاء الأردن، قال لاعب نادي الطلبة العراقي: "مصطفى من أفضل لاعبي العراق دون شك، وسوء الحظ ممكن أن يواجه أي لاعب في العالم، والدليل محمد صلاح مع ليفربول في بعض الفترات. أنا واثق تماماً بأن مصطفى سيعود أقوى، لأنه لاعب كبير ويملك شخصية قوية" ولم يهدر إسماعيل الفرصة، لتقييم المدرب غراهام أرنولد فنياً وإنسانياً، إذ قال: "المدرب الأسترالي قائد وشجاع، ومن أفضل المدربين في آسيا، وقبل كل شيء هو أب لنا قبل أن يكون مدرباً. ثقته بنا تمنحنا دافعاً إضافياً لتقديم الأفضل داخل الملعب".

وحول قدرة "أسود الرافدين" على بلوغ المونديال، واصل حديثه قائلاً: "نعم، نحن قادرون إن شاء الله، وذلك بدعم الجماهير والإعلام العراقي. الجميع مطالب بالوقوف خلف المنتخب في هذه المرحلة الحساسة". وفي النهاية، وجه اللاعب رسالة لجماهير منتخب العراق، قال فيها: "جماهيرنا هي اللاعب رقم 12، وسندنا الحقيقي في كل مباراة. ننتظر دعمهم الكبير في ملحق كأس العالم 2026، وسنكون عند حسن الظن ونحقق ما يسعدهم".