- سلسلة هزائم ليفربول: تعرض ليفربول لهزيمته الخامسة على التوالي أمام كريستال بالاس 0-3 في كأس الرابطة، حيث سجل إسماعيل سار هدفين، ليصل إلى أربعة أهداف ضد ليفربول هذا الموسم. - مسيرة سار المميزة: بدأ سار مسيرته في ميتز الفرنسي، وبرز في رين حيث ساهم في تأهل الفريق للبطولات الأوروبية، وحقق كأس فرنسا 2019، وشارك في مونديال روسيا 2018. - تألق سار في إنجلترا: انضم إلى واتفورد وسجل أهدافاً حاسمة، منها إنهاء سلسلة اللاهزيمة لليفربول، وانتقل لاحقاً إلى كريستال بالاس كنجم ناضج.

واصل ليفربول سلسلة نتائجه الكارثية، بعد أن تعرّض للهزيمة الخامسة توالياً، والتي جاءت مساء الأربعاء، أمام كريستال بالاس 0-3، في ملعب "أنفيلد"، في الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم. وسجل إسماعيل سار هدفين في اللقاء للفريق الضيف، محرزاً رابع أهدافه أمام ليفربول هذا الموسم في ثلاث مباريات.

وبدأ سار مسيرته على خُطا ساديو ماني، بعد أن انتقل إلى نادي ميتز الفرنسي وهو في الثامنة عشرة من عمره، ووقّع عقداً لخمس سنوات، وظهر لأول مرة في الدوري الفرنسي في أغسطس/آب 2016، وساهم بتمريرة حاسمة في فوز فريقه 3-2 على ليل، وبعد أسابيع قليلة، شارك لأول مرة مع المنتخب السنغالي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام ناميبيا، بديلاً عن ماني نفسه. وأنهى موسمه الأول بـ10 مساهمات تهديفية (5 أهداف و5 تمريرات حاسمة) خلال 31 مباراة، وسجّل هدفه الدولي الأول ضد ليبيا.

وبعد موسم واحد فقط في ميتز، انضم سار إلى رين الفرنسي مقابل نحو 15 مليون جنيه إسترليني عام 2017، وعلى الرغم من إصاباته المتكررة، ساهم في تأهل رين إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ عقد من الزمن، ورُشّح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، كما شارك في مونديال روسيا 2018، حيث خاض جميع مباريات منتخب السنغال في دور المجموعات. وفي الموسم التالي، قاد سار فريقه للتتويج بكأس فرنسا 2019 بعد مباراة ملحمية أمام باريس سان جيرمان، سجل خلالها ركلة الترجيح الحاسمة، كما أبدع بهدف رائع في الدوري الأوروبي، اختير لاحقاً أفضل هدف في البطولة لذلك الموسم.

وأكد اللاعب في مقابلة نشرتها صحيفة آس الإسبانية، أنه اختار رين على حساب برشلونة، لأنه لم يرغب في الذهاب إلى برشلونة للجلوس على مقاعد البدلاء أو اللعب في الفريق الرديف، وقال: "أردت أن ألعب، أردت حقاً أن ألعب، ولهذا اخترت رين".

وفي صيف 2019، انتقل سار إلى واتفورد الإنكليزي في صفقة قياسية للنادي، وبدأ مشواره في إنكلترا بقوة، وسجل أول أهدافه في كأس الرابطة، ثم أحرز هدفه الأول في الدوري ضد مانشستر يونايتد، قبل أن يصنع المفاجأة الكبرى في فبراير/شباط 2020، عندما سجل هدفين وصنع ثالثاً في فوز واتفورد 3-0 على ليفربول، منهياً سلسلة اللاهزيمة التاريخية لـ"الريدز" التي استمرت 44 مباراة. وبعد هبوط فريقه، قرر الانتقال إلى مرسيليا الفرنسي، حيث ساهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، ليعود إلى إنكلترا عبر بوابة كريستال بالاس، نجماً ناضجاً وأكثر إثارة من أي وقت مضى.