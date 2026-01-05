- أكد إسماعيل بوزيد على أهمية التركيز على أداء منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025، مشيرًا إلى أن الفوارق بين الفرق أصبحت ضئيلة، وأن التحدي الحقيقي يبدأ في الدور الثاني، خاصة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. - شدد بوزيد على أهمية الإيمان بالقدرات الجماعية لتحقيق حلم التتويج، مشيرًا إلى دور القائد رياض محرز في تعزيز الروح القتالية، وأكد أن العامل الذهني سيكون حاسمًا في الأدوار المقبلة. - أبرز بوزيد أهمية التوازن بين الخبرة والشباب في المنتخب، داعيًا لدعم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وأكد على مرونة الخيارات الدفاعية ودعا لدعم المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة.

تحدّث المدافع الدولي الجزائري السابق إسماعيل بوزيد (42 عاماً) عن مشوار منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد التأهل للدور الثاني بالعلامة الكاملة متصدّراً المجموعة الخامسة التي ضمّت منتخبات بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يبدأ مع مباريات الدور الثاني، وعلى رأسها المواجهة المرتقبة أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم غدٍ الثلاثاء، على ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد بوزيد في تصريحاته لـ"العربي الجديد" أن التركيز يجب أن ينصبّ على أداء المنتخب الجزائري أكثر من هوية المنافس، مشدداً على أن الفوارق أصبحت ضئيلة في هذا المستوى، حين قال: "بصراحة، في هذا المستوى يجب احترام كل منتخب وأخذه على محمل الجد، لم تعد هناك منتخبات صغيرة ولا مباريات سهلة، والأهم بالنسبة لي ليس الخصم بحد ذاته، بل نحن أنفسنا". وأضاف موضحاً رؤيته لمفاتيح العبور: "إذا ركّزنا على أدائنا وكنّا جاهزين، فلن نخشى أي منتخب، سواء كان كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً".

وعن طموحات "الخُضر" في هذه النسخة القارية، شدد إسماعيل بوزيد على مشروعية الحلم بالتتويج، مع ضرورة الإيمان بالقدرات الجماعية، قائلاً: "عندما نمثّل الجزائر اليوم في كأس أمم أفريقيا، يجب أن نحلم، وأن نؤمن بقدرتنا، وأن نقاتل من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، إن شاء الله، علينا أن نؤمن بذلك وأن نريده فعلاً". وتوقف الدولي الجزائري السابق عند الدور الذي يقدمه القائد رياض محرز، معتبراً أن عودته كانت من أبرز مكاسب دور المجموعات، إذ أشار إلى انه "بالطبع نعم، محرز أسكت كلّ الانتقادات، وأظهر أنّه مصمّمٌ على رفع راية الجزائر عالياً، ويؤدي دوره بحب، سواء قائداً للفريق أو لاعباً مفتاحيّاً"، واعتبر بوزيد أن هذا العامل الذهني سيكون حاسماً في الأدوار المقبلة.

وفي حديثه عن التركيبة الحالية للمنتخب، أبرز بوزيد أهمية التوازن بين الخبرة والشباب، مشيراً إلى بروز أسماء شابة، على غرار إبراهيم مازة، ضمن منظومة متجانسة، بقوله: "أعتقد أننا وجدنا نوعاً من التوازن بين الخبرة والشباب الواعد، لكن في مباريات الإقصاء المباشر، تبقى الأمور بنسبة 50%–50%، ويجب الدخول بقوة والبقاء في قمة التركيز حتى الدقيقة الأخيرة". وأضاف: "كنّا خطيرين جداً في التحولات الهجومية السريعة، ويمكننا إلحاق الضرر بأي منتخب، بشرط الحفاظ على صلابة دفاعية جيدة".

وعن الجدل المتعلّق بالمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة من حيث خياراته التكتيكية، دعا بوزيد إلى التريث في إصدار الأحكام، موضحاً: "أنا اليوم مدرب، وأدرك أنّ الناس يحبون انتقاد المدرب، لكن يجب الحكم بعد نهاية كأس أمم أفريقيا، وإعداد حصيلة كاملة، لا بعد مباراة واحدة فقط. بما أن الاتحاد قرر منحه الثقة، فيجب الوقوف إلى جانبه حتى النهاية، ثم تقييم عمله بعد البطولة".

وختم بوزيد حديثه بتقييمه الخيارات الدفاعية، معتبراً أن التعداد الحالي يمنح المدرب مرونة تكتيكية بقوله: "بصراحة، أحب ماندي وبن سبعيني وبلعيد جميعاً، ماندي رغم خبرته لا يزال قادراً على تقديم الإضافة، وأرى أن اللعب بثلاثة مدافعين في بعض المباريات قد يمنحنا مزيداً من الاستقرار". وأضافك "كلّ مباراة تختلف عن الأخرى، والأكيد أننا نملك تعداداً يسمح لنا بالتأقلم حسب المنافس ومجريات اللقاء". ودعا إسماعيل بوزيد في ختام تصريحاته إلى الالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة: "لنكن إيجابيين، جميعاً موحّدين وخلف الخُضر، لأن الدعم الجماهيري يبقى عاملاً أساسياً في مثل هذه المواعيد الكبيرة".