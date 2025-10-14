إسماعيل باعوف لـ"العربي الجديد": فخورون بما حققناه في تشيلي

- إسماعيل باعوف يعبر عن فخره بفوز منتخب المغرب تحت 20 سنة على الولايات المتحدة (3-1) في ربع نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي، مشيداً بجهود الفريق والجهاز الفني بقيادة المدرب محمد وهبي. - يؤكد باعوف أن التأهل إلى نصف النهائي لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل جماعي وتفانٍ رغم الصعوبات، ويعتبره مكافأة للجماهير المغربية التي دعمت الفريق منذ البداية. - يشدد باعوف على أهمية التحضير الجيد لمواجهة فرنسا في نصف النهائي، مع التركيز على الإمكانات الفنية والتكتيكية للفريق، مع الإيمان بقدرتهم على الوصول للنهائي.

كشف نجم منتخب المغرب تحت 20 سنة، إسماعيل باعوف (19 عاماً)، عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب الولايات المتحدة (3-1)، الأحد الماضي، لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للشباب، المقامة في تشيلي حتى الأحد القادم.

وقال إسماعيل باعوف في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، إنه يشعر بالفخر لما حققه برفقة زملائه في منتخب المغرب للشباب في مونديال تشيلي، واعتبر إنجاز التأهل إلى نصف النهائي ثمرة جهد متواصل منذ بداية الاستعدادات، ورغبة قوية للذهاب بعيداً في هذه البطولة العالمية، بصرف النظر عن قوة المنتخبات المشاركة.

وأضاف نجم نادي أندرلخت البلجيكي، إسماعيل باعوف، أن بلوغ المربع الذهبي في مونديال تشيلي لم يكن عبثاً أو بمحض الصدفة، بل تحقق نتيجة عمل بذله الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد وهبي (48 عاماً) وبقية مكونات أشبال المغرب من لاعبين ومدربين وطاقم طبي وإداري، رغم كل الصعوبات والضغوط الشديدة التي رافقت المشاركة في مونديال تشيلي. وتابع قائلاً: "نحن فخورون بهذه المسيرة الموفقة، التي خضناها حتى الآن. لقد بذلنا جهوداً كبيرة، والآن نجني ثمار ما عملنا عليه طوال الشهور الماضية، لهذا فالتأهل إلى نصف النهائي مكافأة لنا وأيضاً للجماهير المغربية، التي آمنت بقدراتنا منذ المباراة الأولى في دور المجموعات ضد منتخب إسبانيا".

وحول حظوظ منتخب أشبال المغرب أمام نظيره منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، أكد إسماعيل باعوف أهمية التحضير لهذا اللقاء بتركيز عال وإعداد جيد بدنياً وتكتيكياً، نظراً لقوة المنافس وامتلاكه لاعبين جيدين. وصرح قائلاً: "نعلم جيداً أن منتخب فرنسا قوي في جميع خطوطه، ويمتلك مهارات فنية عالية، لكن ذلك لا يعني أننا نهابه، لأننا نؤمن بحظوظنا وسنوظف على إمكاناتنا الفنية والتكتيكية من أجل بلوغ المباراة النهائية، فهدفنا الحفاظ على روح المجموعة والإصرار على التألق مجدداً".

ورد إسماعيل باعوف عن خبر اقترابه من المنتخب الأول الذي يدربه وليد الركراكي (50 عاماً) قائلاً: "تفكيري منصب بالكامل على كأس العالم للشباب، فما زال المشوار مستمراً، وسنبذل كل ما في وسعنا حتى نصل إلى المباراة النهائية. وكل ما سيأتي لاحقاً سيكون أفضل بكثير إن شاء الله".