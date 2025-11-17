إسلام ماخاشيف يحقق رقماً تاريخياً في الفنون القتالية

- إسلام ماخاشيف، الملقب بـ"الآلة المدمرة"، حقق إنجازاً تاريخياً بفوزه على الأسترالي جاك ديلا مادالينا في "يو إف سي"، ليصبح عاشر مقاتل يحصد لقبين في فئتين مختلفتين. - في نزال مثير في "ماديسون سكوير غاردن"، حصل ماخاشيف على قرار جماعي من الحكام (50-45)، مؤكداً جدارته في التحول إلى وزن المتوسط رغم صعوبة التحدي. - بفوزه الأخير، تجاوز ماخاشيف مدربه حبيب نورمحمدوف في عدد الألقاب، بعد تحطيمه الرقم القياسي في الدفاع عن لقب الوزن الخفيف، ليواصل تحقيق إنجازات رياضية بارزة.

لم يستطع المقاتل الروسي إسلام ماخاشيف (34 عاماً) كبح مشاعره والسيطرة على دموعه، بعدما حقق رقماً تاريخياً في رياضة الفنون القتالية عقب فوزه الكاسح على منافسه الأسترالي جاك ديلا مادالينا في النزال الذي جمع بينهما ضمن الحدث الرئيس لمنظمة "يو إف سي"، داخل "ماديسون سكوير غاردن".

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأحد، أن إسلام ماخاشيف، الذي تلقبه وسائل الإعلام العالمية بـ"الآلة المدمرة"، تحدى الأسترالي جاك ديلا مادالينا على لقب وزن المتوسط في النزال الرئيس لعرض منظمة "يو إف سي" للفنون القتالية، بعدما هيمن صاحب الـ34 عاماً على منافسيه في وزن الخفيف، وأراد الصعود إلى وزن المتوسط، في محاولة ليصبح عاشر مقاتل فقط يحصد لقبين في فئتين مختلفتين، وهو رقم تاريخي وإنجاز كبير في هذه الرياضة.

وتابعت أن إسلام ماخاشيف نجح في التحدي الذي خاضه، بعد الفوز الساحق على منافسه الأسترالي، عقب نيله قراراً جماعياً من الحكام، أمام حشد من الجماهير التي عاشت لحظات لا يمكن نسيانها نهائياً في "ماديسون سكوير غاردن"، لأن الحكام الثلاثة قاموا بإعطاء الروسي النتيجة نفسها (50-45)، ما يعني أن انتصاره بلقبه الجديد كان عن جدارة واستحقاق، رغم أن التحول في فئات الوزن دائماً ما يكون صعباً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن انتصار إسلام ماخاشيف على جاك ديلا مادالينا جعله يتجاوز مدربه ومُعلمه وأسطورة رياضة الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف بعدد الألقاب في هذه الرياضة، خاصة أن الروسي حطم، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، الرقم القياسي في عدد مرات الدفاع عن لقب الوزن الخفيف، بعدما استطاع الانتصار بطريقة الإخضاع على منافسه رينات موزكاني، ليواصل صاحب الـ34 عاماً إنجازاته الكبرى عبر تتويجه بحزامٍ ثانٍ، ليجعل الكثيرين يرون أنه تجاوز إنجازات أسطورة قاعة المشاهير حبيب نورمحمدوف.