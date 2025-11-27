إستيفاو ويليان.. الموهبة التي ضاعت من ريال مدريد وانفجرت في تشلسي

- تألق إستيفاو ويليان، الجناح البرازيلي الشاب، في دوري أبطال أوروبا مع تشلسي ضد برشلونة، مما جعله محط أنظار الأندية الكبرى بفضل أدائه المذهل الذي أظهر موهبته الفريدة. - سلطت صحيفة ماركا الضوء على رحلة صعود إستيفاو من "جوهرة بالميراس" إلى نجم عالمي، حيث أُطلق عليه لقب "مِسينيو" بسبب أسلوب لعبه الجريء، مما أثار اهتمام برشلونة وريال مدريد. - رغم اهتمام ريال مدريد، فضّل النادي التعاقد مع الأرجنتيني فرانكو ماستنانونو، لكن تألق إستيفاو دفعهم لإعادة النظر في خياراتهم المستقبلية.

صنع الجناح البرازيلي إستيفاو ويليان (18 عاماً) الحدث في قمة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد ناديه تشلسي إلى الفوز على نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، مقدّماً أداءً رائعاً جذب إليه الأنظار، وعرّف بنفسه من أبرز المواهب الشابة في العالم في الوقت الحالي.

وسلطت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، الضوء على رحلة صعود اللاعب الشاب إستيفاو، التي جعلته واحداً من أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم العالمية، بعدما تحوّل خلال أسابيع قليلة من "جوهرة بالميراس" إلى نجم يسطع بألوان تشلسي، إذ تُجمع شهادات داخل النادي البرازيلي على أن اللاعب كان مشروع نجم استثنائي منذ لمساته الأولى، حتى إنّ مدير الفئات السنية جواو باولو سامبايو قال في كأس العالم للأندية إنهم كانوا يشعرون بأنّ "مولد شيء كبير يحدث أمامهم"، وهو ما دفع الجماهير البرازيلية لتسميته بـ"مِسينيو" بسبب طريقة لعبه وجرأته.

وجذب أداء الجناح البرازيلي وصعوده السريع بأدائه المتفجّر أنظار أكبر الأندية الأوروبية، على رأسها برشلونة وريال مدريد اللذان أبديا في وقت سابق اهتمامهما بضمه، وتسببت الأزمة المالية بحرمان النادي الكتالوني من دخول السباق، في حين كان الحلم قائماً لدى اللاعب للانضمام إلى النادي الملكي، إلا أنّ الوضع الرياضي داخل الفريق لم يساعد في منحه مساحة فورية، في ظل وجود أسماء شابة قوية في مركزه، وعلى رأسها البرازيلي رودريغو.

وجاءت مباراة برشلونة وتشلسي لتعيد فتح باب النقاش داخل إدارة النادي الملكي التي فضّلت في الصيف التعاقد مع موهبة ريفر بليت الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستنانونو (18 عاماً). غير أنّ بداية الموسم دفعت إدارة "الميرينغي" إلى إعادة حساباتها وخياراتها، خاصةً بعد تألّق الموهبة البرازيلية إستيفاو ويليان في دوري أبطال أوروبا، مقابل تراجع تأثير اللاعب الأرجنتيني الذي شارك في مباريات قليلة من دون أن يقدّم الإضافة المنتظرة.

ويختتم الجناح البرازيلي فصل التألق الجديد بإضافة صفحة أخرى من تاريخ مواهب نادي بالميراس، الذي أصبح مصنعاً لنجوم الصف الأول، بعدما صدّر أسماء لامعة في الأعوام الأخيرة، مثل البرازيليين إندريك (18 عاماً) وفيتور ريس (20 عاماً) ولويز غييرمي (19 عاماً) ودانيلو (23 عاماً).