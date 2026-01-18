إسبانيول في ورطة مع رابطة "الليغا" بسبب قوارير المياه

- جماهير إسبانيول تضع إدارة النادي في ورطة مع رابطة "الليغا" بعد إلقاء قوارير المياه على لاعبي جيرونا، مما أدى إلى توقف المباراة مؤقتاً. - تكرار تصرفات الجماهير رغم العقوبات السابقة يثير قلق إدارة إسبانيول، خاصة بعد تحذير رابطة "الليغا" في سبتمبر 2024 من استمرار هذه السلوكيات. - إدارة إسبانيول تترقب عقوبات جديدة تشمل غرامات مالية ومنع الجماهير من الحضور، مع تحقيقات لتحديد المحرضين على هذه الأفعال لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وضعت جماهير نادي إسبانيول إدارة الفريق في ورطة كبرى مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قامت بإلقاء قوارير المياه أثناء احتفال لاعبي جيرونا بالهدف الثاني، الذي سجل في الوقت بدل الضائع في المباراة التي انتهت أول من أمس الجمعة بفوز جيرونا بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات "الليغا".

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت، أن الحكم إيوسو غاليش كتب في تقريره بعد نهاية المواجهة أن جماهير نادي إسبانيول قامت بإلقاء قوارير المياه على أرضية الملعب، وأصابت إحداها حارس مرمى جيرونا من دون أن تسبب له أي إصابة خطرة، ما أدى إلى توقف المباراة لبضع دقائق، قبل أن تُستأنف مرة أخرى، وتنتهي بفوز جيرونا بهدفين مقابل لا شيء.

وتابعت أن تقرير حكم المواجهة جعل إدارة نادي إسبانيول في ورطة حقيقية هذه المرة مع رابطة "الليغا"، لأن المشجعين أصبحوا يكررون هذه التصرفات رغم العقوبة السابقة التي فرضت عليهم، بعدما دفع القائمون على الفريق مبالغ مالية بسبب ما فعلوه خلال المواجهة ضد فياريال في السادس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول عام 2024 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت أن إدارة نادي إسبانيول تلقت إنذاراً مباشراً من رابطة "الليغا" في شهر سبتمبر عام 2024 بأن استمرار تصرفات جماهير الفريق بإلقاء قوارير المياه، يعني المزيد من العقوبات المالية، لكن العقوبات المالية أصبحت لا تكفي، بسبب تكرار هذه التصرفات التي تعكس غياب روح الأخلاق الرياضية وسوء التصرف، وبخاصة أنها من الممكن أن تسبب الأضرار بحق من يكون داخل الملعب خلال المباريات.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي إسبانيول تترقب حزمة من العقوبات القادمة التي ينوي القائمون على رابطة "الليغا" القيام بها، وعلى رأسها غرامة مالية ضخمة، ومنع الجماهير من حضور المواجهات، وأيضاً المطالبة بالتسجيلات المصورة من أجل معرفة من يُحرض ويرمي قوارير المياه، حتى يُحوَّل إلى السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة.