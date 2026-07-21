- في عام 2010، حققت إسبانيا إنجازًا رياضيًا مزدوجًا بفوزها بكأس العالم في جنوب أفريقيا، بينما أضاف رافائيل نادال بطولة أميركا المفتوحة إلى ألقابه في البطولات الأربع الكبرى. - تكررت المصادفة في عام 2026، حيث أصبح كارلوس ألكاراز أصغر لاعب يحقق جميع بطولات غراند سلام، بالتزامن مع فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم للمرة الثانية. - هذه الإنجازات المتزامنة في كرة القدم والتنس تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الرياضتين، مما منح الجماهير الإسبانية لحظات من الفرح والاعتزاز.

عادت الرياضة الإسبانية لتترك واحدة من تلك المصادفات اللافتة التي لم تمرّ مرور الكرام على الجماهير. وبعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026، سلط الصحافي الفرنسي باستيان فاشان الضوء على تشابه لافت مع ما حدث قبل 16 عاماً، عندما تزامنت نجاحات كرة القدم والتنس الإسباني. وفي عام 2010، فازت إسبانيا بكأس العالم في جنوب أفريقيا، وبعد أسابيع قليلة، توّج رافائيل نادال ببطولة أميركا المفتوحة، محققاً إنجازاً تاريخياً بالفوز بالبطولات الأربع الكبرى، ليضيف هذه البطولة الجديدة إلى ألقابه في أستراليا المفتوحة، ورولان غاروس، وويمبلدون.

وبعد عشر سنوات، تكرر الأمر، ففي عام 2026، أصبح كارلوس ألكاراز أصغر لاعب في تاريخ التنس، يحقق إنجاز الفوز بجميع بطولات غراند سلام الأربع، وهو إنجاز سجله قبل أن يتوج المنتخب الإسباني بكأس العالم للمرة الثانية، متغلباً على الأرجنتين 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في نيويورك. وسرعان ما انتشرت هذه المصادفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتت انتباه العديد من المشجعين الذين وجدوا تشابهاً غريباً بين أجيال بارزة من لاعبي التنس الإسبان، وألقاب "لاروخا" العالمية.

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وفي عام 2010، سيطر نادال على الساحة الرياضية وعاش إحدى أفضل لحظات مسيرته، بالتزامن مع وصول المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى قمة التصنيف العالمي. والآن، مع ألكاراز الذي يعتبر أبرز نجوم التنس العالميين، شهدت إسبانيا وصول منتخبها إلى قمة التصنيف العالمي. وسواء كانت مجرد صدفة أم لا، فإن التشابه بين نادال وألكاراز وبين لقبي إسبانيا في كأس العالم، أعاد تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين رياضتَين من أكثر الرياضات التي منحت الجماهير الإسبانية، لحظات من الفرح خلال العقدَين الماضيَين.