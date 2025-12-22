إسبانيا في الصدارة وكأس العرب تعيد رسم خريطة المنتخبات في تصنيف "فيفا"

- حافظت إسبانيا على صدارة تصنيف "فيفا"، متفوقة على الأرجنتين وفرنسا، بينما تواصل إنجلترا والبرازيل مطاردتهما. - أثرت كأس العرب على ترتيب المنتخبات العربية، حيث عزز المغرب مكانته في المركز 11، وصعد الأردن إلى المرتبة 64، بينما تقدم الجزائر إلى المركز 34. - شهد منتخب كوسوفو قفزة كبيرة في 2025، متقدماً إلى المركز 80، بينما أظهرت النرويج تطوراً ملحوظاً، مما يعكس أهمية البطولات الإقليمية في تحسين التصنيف العالمي.

حافظت إسبانيا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأخير، وحققت استقراراً في المركز الأول منذ أن انتزعت القمة من الأرجنتين في سبتمبر/أيلول الماضي. وجاءت الأرجنتين ثانية، بينما أكمل المنتخب الفرنسي منصة التتويج، مع استمرار مطاردة إنكلترا والبرازيل.

وأبرزت نتائج كأس العرب الأخيرة تأثير البطولة على ترتيب المنتخبات العربية، إذ تمكن المغرب من تعزيز مكانته بعد تتويجه باللقب، ليحتفظ بالمركز الـ11 في الترتيب العام، لكنه قلّص الفارق مع كرواتيا، آخر أعضاء العشرة الأوائل. وبدوره، صعد الأردن، بصفته وصيف البطولة، مركزين ليحتل المرتبة 64، ما يعكس نجاح المشاركات العربية في تحسين ترتيبها العالمي.

وحلّ المنتخب الجزائري في المرتبة الثانية عربياً و34 عالمياً بعد تقدمه مركزاً واحداً، فيما جاء المنتخب المصري خلفه مباشرة بعدما فقد مركزاً واحداً نتيجة خروجه المبكر من كأس العرب. وواجهت تونس مصيراً مشابهاً بعد أداء مخيب للآمال، محتلة المركز 41 عالمياً. واستمر التراجع العربي مع المنتخب القطري الذي اكتفى بالمرتبة 54 عالمياً، بينما جاء منتخب العراق في المركز 58 عالمياً.

وحقّق منتخب كوسوفو القفزة الأكبر في 2025، بعد تسجيل سبعة انتصارات وتعادلين في عشر مباريات، فارتفع من المركز 99 إلى 80، مع فرصة حقيقية للتأهل إلى كأس العالم عبر الملحق في مارس/آذار 2026. وتزداد قيمة هذا الإنجاز بالنظر إلى أن منتخب كوسوفو لم يكن عضواً في الفيفا سوى منذ تسع سنوات فقط.

وقدمت النرويج أيضاً أداءً لافتاً، إذ تقدمت من المركز 43 إلى 29 بعد حصاد سلسلة نتائج إيجابية في 2025، ما يعكس استقرارها وتطور أدائها على الساحة الدولية. ويشير تصنيف "فيفا" إلى استمرار المنافسة الشرسة بين المنتخبات الكبرى، مع تأكيد أن البطولات القارية والإقليمية، مثل كأس العرب، لم تعد مجرد أحداث احتفالية، بل أصبحت أدوات فعالة لتعزيز ترتيب المنتخبات وتحقيق مكاسب مهمة على المستوى العالمي.

ويعكس تصنيف هذا الشهر أن العرب يقتربون من اقتحام المراكز العشرة الأولى، مع أداء المغرب القوي وظهور علامات تقدم لدى منتخبات مثل الأردن والجزائر في السنوات المقبلة. وفي الوقت نفسه، يثبت المنتخب الفرنسي أنه يواصل ملاحقة الصدارة، بينما تظل إسبانيا الرقم الصعب الذي يصعب تجاوزه على المدى القصير. ويبقى تصنيف "فيفا" مؤشراً مهماً على قوة المنتخبات قبل أشهر قليلة من الاستحقاقات الكبرى، ليؤكد أن البطولات الإقليمية تلعب دوراً مباشراً في رسم خريطة كرة القدم العالمية وتحديد مكانة المنتخبات العربية بين الكبار.