إسبانيا تواصل هيمنتها أوروبياً وتضمن مقعداً خامساً في دوري الأبطال

حافظت الليغا على مكانتها بين أقوى الدوريات الأوروبية، بعدما ضمنت الحصول على مقعد خامس مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2026-2027، بفضل نتائج أنديتها المشاركة في جميع البطولات الأوروبية لموسم 2025-2026.

وجاء ذلك عقب تأهل نادي رايو فاييكانو إلى المباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي إثر فوزه على نادي ستراسبورغ الفرنسي بهدف نظيف في مواجهة الإياب أمس الخميس، و(2-صفر) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وضمن هذا الإنجاز استمرار إسبانيا ضمن أفضل دوريين في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الخاص بالموسم الحالي، وهو ما يمنح الليغا بطاقة إضافية في دوري الأبطال، لتصبح ممثلة بخمسة أندية في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

ورفع تأهل رايو فاييكانو رصيد الدوري الإسباني إلى 22.093 نقطة في تصنيف "يويفا"، ليحافظ على المركز الثاني متقدماً على الدوري الألماني، الذي جمع 21.785 نقطة، فيما يتصدر الدوري الإنكليزي القائمة برصيد 28.125 نقطة، مع استمرار مشاركة ثلاثة أندية إنكليزية قارياً.

ويُعد نادي ريال بيتيس المستفيد الأكبر من المقعد الإضافي، إذ حالياً المركز الخامس في ترتيب الليغا برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن نادي سيلتا فيغو السادس الذي يملك 47 نقطة حالياً، قبل أربع جولات من نهاية منافسات الليغا لموسم 2025-2026، وبات بيتيس الأقرب لحجز بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال إلى جانب كل من برشلونة المتصدر (88 نقطة)، وريال مدريد الوصيف (77 نقطة)، وفياريال الثالث (68 نقطة)، وأتلتيكو مدريد الرابع (63 نقطة).