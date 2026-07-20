- توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف نظيف في استاد ميتلايف، محققاً لقبه العالمي الثاني بعد انتصار مثير في الأشواط الإضافية بفضل هدف فيران توريس. - شهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة، حيث ألغى الحكم هدفاً لإسبانيا قبل أن يسجل توريس هدف الفوز، بينما لعبت الأرجنتين بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو فرنانديز. - تأهلت إسبانيا للنهائي بعد إقصاء فرنسا، بينما وصلت الأرجنتين بعد فوز مثير على إنكلترا، لكنها فشلت في إضافة لقب رابع لسجلها.

حصد منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد انتصاره على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، الأحد، في اللقاء النهائي للنسخة الثالثة والعشرين، والذي أقيم على استاد ميتلايف في نيوجيرسي، وسط حضور جماهيري كبير.

ودخل المنتخبان المواجهة وهم يتساويان في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق كل منهما ستة انتصارات مقابل تعادلين، فيما كانت الأرجنتين حسمت المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في نهائيات كأس العالم، عندما فازت على إسبانيا بنتيجة (2-1) في نسخة عام 1966، قبل أن تنجح كتيبة لويس دي لا فوينتي في رد الدين، بحصد لقب مونديال 2026.

وفي الدقائق الأولى، كاد لامين يامال أن يمنح المنتخب الإسباني التقدم مبكراً، بعدما سدد كرة على المرمى في الدقيقة الخامسة، لكن حارس الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، نجح في التصدي لها، مُبقياً النتيجة سلبية، وبعد مرور الدقائق، هيمن الحذر على أداء الفريقين، مع بعض الطلعات الهجومية الإسبانية، التي واجهت تنظيمياً دفاعياً من كتيبة "التانغو"، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني لم يتغير السيناريو كثيراً، من خلال هجمات إسبانية، عبر يامال وأولمو، وحتى المدافع كوبارسي، لكن الحارس مارتينيز تألق بشكل ملفت، ورد أكثر من كرة خطيرة لكتيبة "لاروخا"، أبرزها كرة ثابتة نفذها يامال في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، لتتجه المواجهة لشوطين إضافيين، خاضهما رفاق ليونيل ميسي بعشرة لاعبين، بعد طرد إنزو فرنانديز، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وشهد الشوط الإضافي الأول إثارة كبيرة، بعدما ألغى الحكم هدفاً للمنتخب الإسباني سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 97، بداعي وجود مخالفة ارتكبها ميكيل ميرينو على نيكولاس أوتامندي، لكن البديل فيران توريس لم يحتج إلى وقت طويل ليمنح "لاروخا" هدف التتويج، بعدما سجل هدف اللقب بعد ثوانٍ قليلة من عمر الإضافي الثاني، مستغلاً تمريرة رأسية متقنة من ويليامز. وعاد توريس ليسجل هدفاً ثانياً في الدقائق الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بفوز إسبانيا بهدف نظيف، وتتوج بكأس العالم 2026.

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ونجح المنتخب الإسباني في إحراز لقبه العالمي الثاني، فيما أخفق نظيره الأرجنتيني في إضافة لقب رابع إلى سجله، ليفقد لقبه الذي حصده في النسخة السابقة في "قطر 2022". وبلغ المنتخب الإسباني النهائي بعدما أطاح نظيره الفرنسي، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب، بالفوز عليه 2-0 في الدور نصف النهائي، من جانبه، شق المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، طريقه إلى المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً، بفوز مثير على إنكلترا 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي إنزو فرنانديز والبديل لاوتارو مارتينيز.