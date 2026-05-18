إسبانيا تخسر لاعب برشلونة في المونديال

- تعرض فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، لكسر في المشط الخامس بقدمه اليمنى، مما سيمنعه من المشاركة في كأس العالم 2026، حيث سيخضع لعملية جراحية قريباً. - بعد موسم ناجح مع برشلونة، حيث سجل 13 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة، كان من المتوقع استدعاء لوبيز لتمثيل إسبانيا في المونديال، خاصة بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني. - يعتبر لوبيز من أفضل اللاعبين في مركزه، وتألق مع برشلونة مستغلاً إصابات زملائه، مما يجبر مدرب إسبانيا على البحث عن بديل لدعمه في البطولة.

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيانٍ له أن فيرمين لوبيز (23 عاماً)، تعرض لكسر في المشط الخامس في قدمه اليمنى. وستمنع هذه الإصابة اللاعب من المشاركة في كأس العالم بعد أسابيع قليلة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، إذ سيخضع إلى عملية جراحية قريبة، بينما سيُعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، عن تشكيلته التي ستخوض كأس العالم 2026 يوم الاثنين المقبل، كما يأتي هذا الإعلان في توقيتٍ كارثي بالنسبة إلى اللاعب ومنتخب "لاروخا".

وأكد موقع أر.أم. سي الفرنسي، الاثنين، أنه بعد موسمٍ حافلٍ بالنجاحات (13 هدفاً و17 تمريرة حاسمة في 48 مباراة)، كان من شبه المؤكد أن يجري استدعاء اللاعب، الذي فاز بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة منذ أسبوعين، لتمثيل إسبانيا في كأس العالم. ويمتلك لوبيز سبع مشاركات دولية (تمريرة حاسمة واحدة) ولقب بطولة أوروبا مع المنتخب الإسباني في عام 2024، حيث قدم الإضافة في عديد المناسبات.

كرة عالمية فيفا يستعين بخبرة قطر في تنظيم كأس العالم 2026

ويُعتبر فيرمين لوبيز من بين أفضل اللاعبين في مركزه خلال المباريات الأخيرة، فقد تألق مع نادي برشلونة على نحوٍ لافتٍ مستغلاً الإصابات التي طاولت أكثر من لاعب في صفوف النادي الكتالوني ليفرض نفسه أساسياً في الفريق ويحقق الكثير من المكاسب. وسيبحث مدرب إسبانيا عن لاعب جديد يدعم به كتيبته في الفترة المقبلة. وتزايد عدد النجوم الذين سيغيبون عن المونديال بداعي الإصابات التي حرمت أكثر من لاعب من المشاركة في الحدث العالمي المرتقب.