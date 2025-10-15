إريك سبويلسترا مدرباً لمنتخب أميركا لكرة السلة حتى أولمبياد 2028

- تم تعيين إريك سبويلسترا لقيادة منتخب أميركا لكرة السلة حتى أولمبياد لوس أنجليس 2028، ليبدأ المنتخب عهداً جديداً مع مدرب ذو خبرة واسعة في تحقيق الإنجازات القارية والدولية. - منتخب أميركا يحتكر الميدالية الذهبية الأولمبية في النسخ الخمس الأخيرة، وحقق اللقب العالمي خمس مرات، مما يعزز من أهمية تعيين سبويلسترا لقيادة الفريق. - سبويلسترا، الذي قاد ميامي هيت للفوز بلقب الدوري مرتين، سيقود المنتخب في كأس العالم 2027 وأولمبياد 2028، مع التركيز على التميز والعمل الجماعي.

أعلن الاتحاد الأميركي لـكرة السلة عن تعيين المدرب، إريك سبويلسترا (54 سنة)، لقيادة منتخب أميركا الأول لكرة السلة حتى المشاركة في منافسات أولمبياد لوس أنجليس 2028، ليبدأ واحد من أقوى المنتخبات في رياضة كرة السلة عهداً جديداً مع المدرب الجديد من أجل تحقيق إنجازات قارية ودولية.

واحتكر منتخب أميركا الميدالية الذهبية الأولمبية في النسخ الخمس الأخيرة، رافعاً رصيده القياسي إلى 17، إضافة إلى تحقيقه اللقب العالمي خمس مرات. ووقع خيار مدير المنتخب الأميركي، غرانت هيل، على سبويلسترا ووافق مجلس إدارة الاتحاد المحلي للعبة على تعيينه، بانتظار الموافقة الأخيرة من اللجنة الأولمبية والبارالمبية الوطنية، التي من المتوقع أن توافق على قرار التعيين رسمياً.

وقال سبويلسترا بعد اختياره لقيادة منتخب أميركا لكرة السلة في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الأربعاء: "إنه شرف كبير. تمثيل بلادنا وقيادة رياضيين من الطراز العالمي في مسابقات رفيعة المستوى من أفضل الامتيازات الممكنة في الرياضة. أتطلع بفارغ الصبر كي أواصل تقليد التميز والعمل الجماعي اللذين يميزان المنتخب الأميركي الأول لكرة السلة".

وكان سبويلسترا، البالغ من العمر 54 عاماً، مساعداً للمدرب ستيف كير في تشكيلة أولمبياد باريس صيف 2024 وقبلها في مونديال 2023 حين حل المنتخب في المركز الرابع. ومع ميامي هيت، كان سبويلسترا مساعداً للمدرب في الفريق الذي توج بطلاً لدوري السلة الأميركية للمحترفين في عام 2006، ثم قاد الفريق مدرباً إلى لقبي الدوري عامي 2012 و2013، كما ولعب ودرّب في ألمانيا قبل انتقاله إلى ميامي عام 1995 في منصب منسق فيديو.

وبالإضافة إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجليس، سيقود سبويلسترا منتخب الرجال الأميركي في كأس العالم لكرة السلة 2027 التي تستضيفها قطر، وفي معسكرات التدريب والمباريات التحضيرية لكل من الحدثين العالميين الكبيرين. وسيفتتح سبويلسترا الأسبوع المقبل موسمه الثامن عشر مدرباً لفريق ميامي هيت، ما يجعله المدرب الأطول خدمة مع فريق واحد في دوري المحترفين الأميركي.