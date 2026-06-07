إريكسن يعيد كوابيس الماضي.. سقوط مفاجئ يتسبب بإلغاء المباراة

- تعرض كريستيان إريكسن لوعكة صحية مفاجئة خلال مباراة ودية ضد أوكرانيا، مما أدى إلى إلغاء المباراة وإثارة الذعر بين الجماهير، حيث سقط على أرض الملعب في الدقيقة 65. - تدخل الجهاز الطبي بسرعة لعلاج إريكسن، وتم نقله إلى المستشفى بعد استعادة وعيه، وأكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إلغاء المباراة وطمأن الجماهير على حالته. - يعيد هذا الحادث ذكريات أزمة قلبية تعرض لها إريكسن في 2021، والتي أدت إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب وفسخ عقده مع إنتر ميلان.

أثار النجم كريستيان إريكسن (34 عاماً)، الرعب داخل معسكر منتخب الدنمارك، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته في المباراة الودية ضد منتخب أوكرانيا، مساء الأحد، ضمن الاستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام بعد أيام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ما تسبب في إلغاء المباراة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن كريستيان إريكسن كان سبباً لمشهد مروع في المواجهة الودية، بعدما وضع يده على صدره في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، ثم سقط فجأة على أرضية الملعب دون حراك، الأمر الذي دفع مخرج اللقاء إلى إبعاد الكاميرات بعيداً، قبل أن يتم قطع البث، وهو الأمر الذي أثار الذعر بين الجماهير الرياضية.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي الموجود في أرضية الملاعب سارع إلى علاج كريستيان إريكسن، فيما تجمع النجوم في الملعب حوله، ليتم نقله بعدها مباشرة إلى أحد المشافي، بعدما استعاد وعيه وتحدث مع الجميع، وفق ما أكده الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيانه الرسمي الذي طمأن فيه جماهير الرياضة، بالإضافة إلى تأكيده إلغاء المباراة الودية أمام أوكرانيا.

وتابعت أن سقوط كريستيان إريكسن في الملعب أعاد الذكريات التي حبست أنفاس جماهير الرياضة، بعدما عانى نجم منتخب الدنمارك من أزمة قلبية، في شهر يونيو/حزيران عام 2021، خلال خوضه المواجهة ضد فنلندا ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، وكشفت التقارير الطبية إصابته بسكتة قلبية، جعلته يخضع إلى علاج طويل المدى.

كرة عالمية إريكسن يعود إلى ملاعب كرة القدم بعد معاناته من نوبة قلبية

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن كريستيان إريكسن أجرى حينها عملية جراحية، لزراعة "جهاز تنظيم ضربات القلب"، ما أدى إلى فسخ عقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي في شهر ديسمبر/كانون الثاني عام 2021، لأن لوائح الدوري الإيطالي تمنع مشاركة اللاعبين الذين يعتمدون على هذا الجهاز، لكنه عاد مرة أخرى إلى الملاعب مع برينتفورد الإنكليزي.