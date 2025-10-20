إحالة مجلس إدارة الإسماعيلي المصري إلى النيابة العامة

- أوقفت وزارة الشباب والرياضة المصرية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، وأحالته إلى النيابة العامة بسبب مخالفات مالية وإدارية، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي. - وجه وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، لضمان استقرار مصادر دخل النادي. - أعلن النادي الإسماعيلي عن فتح حساب بنكي لاستقبال التبرعات لسداد الغرامات المالية المتراكمة، وتلقى 178 ألف جنيه في اليوم الأول.

قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية، وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته مع آخرين إلى النيابة العامة، بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وأصدرت الوزارة، اليوم الاثنين، بياناً رسمياً جاء فيه: "قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي".

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن قرار الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المُحال إلى النيابة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة، أو انتهاء مدة المجلس، أيهما أقرب، والبدء بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فوراً بالتنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تأمين مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق، واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية. وكان النادي الإسماعيلي أعلن أمس عن فتح حساب بنكي لاستقبال التبرعات المالية من محبي ومشجعي وأعضاء النادي، لسداد الغرامات المالية المتراكمة على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" لمصلحة لاعبين سابقين، وأكد تلقيه 178 ألف جنيه في اليوم الأول.