- أحالت النيابة العامة المصرية المتورطين في مقتل بطل السباقات هيثم سمير إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بقتله عمداً باستخدام سلاح ناري غير مرخص، إثر مشادة تطورت إلى مشاجرة. - أظهرت التحقيقات أن الطلق الناري أصاب شرايين الفخذ الرئيسية، مما أدى إلى نزيف حاد ووفاة سمير، وأكدت تحريات الشرطة والشهود هذه التفاصيل، وتم القبض على المتهمين وضبط السلاح المستخدم. - أثارت وفاة سمير حزناً واسعاً في الأوساط الرياضية، حيث نعته شخصيات وكيانات عديدة، مشيدين بإنجازاته في سباقات السيارات وتأثيره الإيجابي على المجتمع الرياضي.

قررت النيابة العامة المصرية إحالة المتورطين في واقعة مقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتله عمداً بطلق ناري. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي – نجل خفير خصوصي – تهمة استخدام سلاح ناري غير مرخص وإطلاق عيار خرطوش بقصد إزهاق روح المجني عليه، ما أسفر عن إصابة قاتلة أودت بحياته، كما وُجهت اتهامات لآخرين بالاشتراك والمساعدة في الواقعة.

وتعود أحداث الجريمة إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه هيثم سمير، مالك إحدى الشركات وصاحب مركز لخدمات السيارات، والمتهم، أثناء توجه الأول إلى قطعة أرض مملوكة له، على خلفية خلافات متعلّقة بإنهاء عمل الخفير المسؤول عن حراسة الأرض، وتطوّرت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم عياراً نارياً من سلاح خرطوش، استقر في فخذ المجني عليه اليمنى.

وذكر تقرير الصفة التشريحية أن الطلق الناري أحدث تهتكاً شديداً في الشرايين الرئيسية بالفخذ، ما تسبب في نزيف حاد وسريع أدى إلى الوفاة، وهو ما تطابق مع أقوال الشهود وما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الأمنية. وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين عقب الواقعة، وضبطت السلاح المستخدم في الجريمة، بينما استكملت النيابة تحقيقاتها بسماع أقوال الشهود وطلب تحريات المباحث، قبل أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن الواسع في الأوساط الرياضية، حيث يُعد هيثم سمير من أبرز أبطال سباقات السيارات، وحقق إنجازات محلية ودولية، وارتبط اسمه بالبطولات والمنافسات الرياضية، قبل أن تنتهي حياته بشكل مأساوي بعيداً تماماً عن عالم السباقات. ونشر السائق اللبناني عبدو فغالي على حسابه في إنستغرام رسالة جاء فيها: "فقد العالم روحاً نادرة. مصر لن تكون كما كانت من دونك يا هيثم. من أرقّ وأطيب وأجلّ من عرفتُ في حياتي. روحٌ نقيةٌ، أحبّها كلّ من التقى بها. رحيلك ليس خسارتي وحدي، بل خسارة مصر والعالم العربي. أعلم أنك في الجنة الآن، ترعانا وتدعو لنا، كما كنتَ دائماً تُعنى بكلّ من في هذه الحياة. ارقد بسلام يا صديقي. إلى اللقاء".

في الوقت عينه، نعى العديد من الشخصيات والكيانات الأخرى، السائق هيثم سمير،على غرار الجمعية العُمانية للسيارات، وشركة بوصلة المنظمة لرالي مصر برسالة هي الأخرى قائلة: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى شركة بوصلة للمجتمع الرياضي رحيل بطل السباقات ورياضة السيارات، هيثم سمير، الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وإذ نودّع أحد أعمدة رياضة السيارات، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة وأصدقائه وجميع محبيه، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان"، مع الإشارة إلى أنّ الإعلامي تامر بشير، المتخصص في عالم السيارات، ومقدّم برنامج "دوس بنزين"، خصص حلقات وفقرات لتأبين هيثم سمير، واصفاً إيّاه بـ "أسطورة سباقات السرعة والدريفت".