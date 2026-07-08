- يواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026، مع فرض إجراءات أمنية مشددة في باريس لضمان سلامة الاحتفالات. - السلطات الفرنسية ستستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة الشوارع وتحديد مثيري الشغب بسرعة، بعد أحداث شغب سابقة في مباريات سابقة. - سيتم إغلاق محطات مترو معينة في باريس لتقليل تجمعات المشجعين، مع حظر الألعاب النارية ونقل الوقود في بعض المناطق لضمان الأمن.

يواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي يوم الخميس في ربع نهائي كأس العالم 2026، وتزامناً مع انطلاق المباراة المقررة في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت القدس المحتلة)، ستُفرض إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتستعد مدينة باريس، التي تبعد حوالي 5525 كيلومتراً عن بوسطن، حيث ستواجه فرنسا المغرب يوم الخميس في ربع نهائي المونديال، وبينما يُتوقع حضور آلاف المشجعين الفرنسيين في الملعب هناك لمشاهدة مباراة "الديوك" و"أسود الأطلس"، تتخذ السلطات الفرنسية ترتيبات صارمة لضمان عدم إفساد الاحتفالات في شوارع العاصمة الفرنسية.

وتعتزم السلطات الفرنسية تطبيق الإجراءات الأمنية بدءاً من الساعة العاشرة مساءً، وفقاً لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان"، الأربعاء، بعدما أصدرت مديرية شرطة باريس قراراً يسمح باستخدام طائرات بدون طيار تابعة لجهات إنفاذ القانون لتصوير الشوارع المحيطة بمباريات ربع نهائي كأس العالم.

يُعدّ هذا الإجراء وسيلةً لتحديد الحوادث المحتملة ومثيري الشغب بسرعة أكبر، لا سيما بعدما أسفرت مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب في ديسمبر/ كانون الأول 2022 عن 266 حالة اعتقال، 167 منها في باريس.

وبينما حظرت مديرية شرطة باريس استخدام الألعاب النارية في احتفالات يوم الباستيل (14 يوليو/ تموز) في جميع أنحاء الضواحي الداخلية للعاصمة، فقد منعت أيضاً "نقل الوقود في عبوات بلاستيكية" في هذه المنطقة يومي التاسع والعاشر من يوليو. وفي ما يتعلق بالألعاب النارية، فإن القرار الساري حتى 20 يوليو يأخذ في الحسبان بوضوح المسارات المحتملة لفرنسا والمغرب خلال كأس العالم، ويتضح ذلك جلياً بعد الاضطرابات وأعمال العنف التي أعقبت فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

كرة عالمية مبابي عن مواجهة المغرب: سعداء باللعب ضدهم وستكون مباراة مثيرة

ووفقاً للمصدر عينه، من المتوقع أن تشهد العاصمة وضواحيها تجمعات ضخمة، في انعكاس واضح لتقدم المنتخبين الفرنسي والمغربي ووصولهما لهذه المرحلة، في حين أمرت السلطات بإغلاق عدد من محطات المترو على الخط رقم 6، ما يعني أنّه لن تكون هناك أي خدمات بين محطتي شارل ديغول وتروكاديرو، وينطبق الأمر نفسه على الخطين 1 و2، حيث ستُغلق محطة شارل ديغول أمام الجمهور.

وكما ذكرت صحيفة لو باريزيان، سيتم إغلاق عدة محطات أخرى على الخطوط 8 و9 و12 و14 لتقليل وجود المشجعين في منطقة الشانزليزيه أثناء مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب وبعدها.