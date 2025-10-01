- نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقطاب إبراهيم فايق، موهبة نادي فينورد الهولندي، لتمثيل منتخب المغرب تحت 17 سنة في كأس العالم بالدوحة، مما يعكس فعالية سياسة المغرب في الاستفادة من مواهبه بالخارج. - يعكس قرار فايق، الذي كان قائداً لمنتخب هولندا تحت 17 سنة، اهتمام المغرب ببناء جيل قوي للمستقبل، استعداداً لاستحقاقات مثل كأس العالم 2030. - أعلن فايق عبر إنستغرام عن فخره بتمثيل المغرب، بعد تلقيه دعوة من المدرب نبيل باها للمشاركة في معسكر تدريبي استعداداً للمونديال.

نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة كشافه المعتمد بهولندا، في استقطاب موهبة نادي فينورد روتردام الهولندي، إبراهيم فايق (16 سنة)، من أجل تمثيل منتخب بلده الأصلي خلال بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، المقررة إقامتها في الدوحة القطرية ما بين الثالث إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ما يؤكد فعالية السياسة التي ينتهجها المغرب في الاستفادة من خدمات مواهبه المتألقة في مختلف الدوريات الأوروبية.

ووفقاً لما كشفه، الأربعاء، مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم في حديث مع "العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه، فإن هذه الخطوة تعكس الاهتمام البالغ بالمواهب الصاعدة من أبناء المغرب المقيمين في الخارج، لبناء جيل قادر على تقديم مستويات أفضل خلال الاستحقاقات القادمة، أبرزها بطولة كأس العالم 2030، المقرر تنظيمها في المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وتابع المصدر: "أهّلنا النجم الصاعد إبراهيم فايق، الذي كان قائداً لمنتخب هولندا تحت 17 سنة، حتى يكون حاضراً في بطولة كأس العالم في قطر، خصوصاً أنه يمتلك من المؤهلات الفنية والبدنية ما يجعله قادراً على البروز مع منتخب المغرب للناشئين".

من جهته، أعلن إبراهيم فايق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قراره النهائي بتمثيل منتخب المغرب تحت 17 سنة، بعدما تلقى رسمياً دعوة من مدربه نبيل باها (44 عاماً)، من أجل خوض معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالرباط، استعداداً لمونديال الناشئين. وأعرب نجم فينورد الهولندي الموهوب عن افتخاره واعتزازه بتمثيل منتخب المغرب، عبر نشر وثيقة استدعائه للمعسكر التدريبي خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأ إبراهيم فايق، الذي ينحدر من أبوين مغربيين، مسيرته الكروية في نادي ويستلانديا، أحد أندية الأقسام السفلى في مدينة نالدفيك الهولندية، قبل أن يلتحق بأكاديمية فينورد صيف 2021، إذ تدرج عبر مختلف الفئات السنية، إلى أن وقع عقداً احترافياً مع النادي الهولندي العام الماضي حتى 2028، في خطوة تعكس المؤهلات الفنية الرائعة التي يمتلكها هذا اللاعب الموهوب.

وجدير بالذكر أن قرار اختيار إبراهيم فايق تمثيل منتخب المغرب شكّل صدمة قوية لدى الاتحاد الهولندي لكرة القدم، نظراً للمؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها من جهة، وأيضاً باعتباره قائداً لمنتخب الطواحين تحت 17 سنة من جهة ثانية.