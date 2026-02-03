إبراهيم عادل يحترف في الدوري الدنماركي على خطى إمام عاشور وزيدان

- إبراهيم عادل ينضم إلى نورشيلاند الدنماركي: بعد نصف موسم في الدوري الإماراتي، ينتقل إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر، إلى نادي نورشيلاند في أول تجربة احترافية أوروبية، ليصبح ثاني محترف مصري في الدنمارك خلال ثلاث سنوات. - إمام عاشور وتجربته الدنماركية: لعب إمام عاشور في ميتلاند عام 2023 قبل إصابته وعودته للأهلي المصري في صفقة ضخمة، مما يعكس أهمية الدوري الدنماركي للاعبين المصريين. - محمد زيدان وأثره في الدوري الدنماركي: بدأ زيدان مسيرته مع كوبنهاغن عام 1999، وحقق نجاحات مع ميتلاند، مما ساهم في تعزيز سمعة اللاعبين المصريين في الدنمارك.

عادت تجربة الاحتراف في الدوري الدنماركي مرة أخرى لتسيطر على الكرة المصرية، في أعقاب إعلان انتقال نجم وسط نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر لكرة القدم إبراهيم عادل (24 عاماً) إلى نادي نورشيلاند، في أول تجربة احترافية أوروبية بالنسبة إلى اللاعب بعد نصف موسم قضاه في الدوري الإماراتي، عقب رحيله عن فريق بيراميدز المصري في صيف عام 2025، على أمل خوض تجربة احترافية أوروبية أكبر في المستقبل.

ويُعتبر إبراهيم عادل ثاني محترف مصري في الدنمارك خلال آخر ثلاث سنوات، حيث لعب إمام عاشور (27 عاماً) نجم الأهلي الحالي في الدنمارك عام 2023، بعدما اشتراه نادي ميتلاند من الزمالك المصري مقابل ثلاثة ملايين يورو في تلك الفترة، وتحديداً شتاء 2023، ولم يلعب سوى أيام قليلة مع ميتلاند، قبل تعرّض للإصابة، وغاب لنهاية موسم 2023-2024، وتفاوض خلالها مع الأهلي، وعاد للدوري المصري من جديد بعدما أكمل الأهلي شراءه من ميتلاند مقابل ثلاثة ملايين يورو في صفقة ضخمة أيضاً.

ويُعد محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق أشهر محترف مصري في الدوري الدنماركي، حين بدأ مسيرته مع نادي كوبنهاغن عام 1999، وهو في الثامنة عشرة من عمره، ولعب له 51 مباراة، وسجل 12 هدفاً، ليخطف الأنظار وينضم إلى صفوف نادي ميتلاند في صفقة عام 2003 مقابل 400 ألف يورو، وكانت واحدة من أغلى الصفقات وقتها، ولمع بشكل لافت مع ميتلاند، وحقق معه لقب بطل دوري السوبر الدنماركي وبيع إلى فيردر بريمن الألماني لاحقاً.

وشهدت الكرة المصرية احتراف لاعبين مغمورين في أندية دنماركية، مثل أمير عادل الذي لعب في نادي فيبورغ لفترة عام 2017، وهو لاعب سبق له تمثيل منتخب مصر دولياً مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، كما تعاقد النادي الأهلي المصري في عام 2025 قبل أشهر قليلة مع مدرب دنماركي، هو ييس توروب بعقد يمتد لموسمين مقبلين، بخلاف النصف الثاني من الموسم الجاري، وهو أول مدرب دنماركي يتولى تدريب نادٍ مصري.