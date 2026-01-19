إبراهيم دياز يعتذر لجماهير المغرب: أتحمل المسؤولية الكاملة

- إبراهيم دياز يعتذر لجماهير المغرب بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، معبراً عن ألمه وتحمله المسؤولية عن ضياع فرصة الفوز باللقب. - دياز يؤكد عزمه على التعافي والعمل بجد ليكون مصدر فخر للمغاربة، مشيراً إلى تطلعه للمشاركة في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. - في اللحظات الأخيرة من المباراة، أضاع دياز ركلة جزاء حاسمة، مما أدى إلى خسارة المغرب، ودخول اللاعب في نوبة بكاء بعد المباراة.

قدّم نجم منتخب المغرب إبراهيم دياز (26 عاماً) اعتذاره لجماهير "أسود الأطلس"، بعد ضياع حُلم تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخهم، عقب الخسارة أمام منتخب السنغال، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما، أمس الأحد، على استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وكتب إبراهيم رسالة على حسابه الرسمي في منصة إكس، اليوم الاثنين، وجاء فيها: "روحي تؤلمني. لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كلّ الحب الذي قدمتموه لي. كلّ رسالة. كلّ دعم حصلت عليه، جعلني أشعر أنني لست وحدي. لقد كافحت بكلّ ما أملك، وبقلبي قبل كلّ شيء، بالأمس أخفقت، وأتحمل كامل المسؤولية، وأعتذر من صميم قلبي".

وواصل: "سيكون التعافي صعباً، لأن هذا الجرح لا يندمل بسهولة، لكنني سأحاول ليس من أجلي، بل من أجل كل ّمن آمن بي، وكلّ من عانى معي، وسأوصل السعي حتى أتمكن يوماً ما من ردّ كلّ هذا الحب، وأن أكون مصدر فخر لشعبي المغربي. ديما مغرب"، في إشارة واضحة إلى رغبة إبراهيم دياز في تقديم كلّ ما لديه خلال بطولة كأس العالم، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويذكر أن إبراهيم دياز حصل على ركلة جزاء في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني في المواجهة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام السنغال، لكنه قام بتنفيذها بطريقة غريبة، وفشل في وضعها بشباك حارس المرمى إدواردو ميندي، الذي أمسك بها بسهولة، ليدخل بعدها نجم المغرب في نوبة بكاء، عقب الخسارة نتيجة تسببه بضياع فرصة إنهاء اللقاء، قبل الذهاب إلى الشوطين الإضافيين، واللذين استغلهما "أسود التيرانغا" بشكل جيد، عقب هدفهم الوحيد، الذي أهداهم لقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخهم.