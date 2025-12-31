إبراهيم دياز يحسم مستقبله مع ريال مدريد

يتطلع النجم المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً) إلى البقاء مع نادي ريال مدريد، والاستمرار في الفريق الملكي حتى عام 2030، إذ أبدى اللاعبُ المُتألق خلال كأس أمم أفريقيا 2025 عزمه على القتال من أجل مكانه في التشكيلة، رغم المنافسة الشديدة في خط الوسط الهجومي، ووجود أسماءٍ كبيرة تنافسه مثل البرازيلي رودريغو.

وقرر إبراهيم دياز، وفقاً لما جاء في موقع فيشاخيس الإسباني، الثلاثاء، تجاهل العروض المغرية من أندية أخرى خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وفضّل البقاء مع ريال مدريد لتحقيق طموحاته على المدى الطويل، كما أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع تغييرات المدربين، إذ انتقل من فترة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى خطة الإسباني تشابي ألونسو الجديدة، وحافظ على احترافية عالية رغم قلة دقائق اللعب.

وواجه إبراهيم تحدّيات كبيرة خلال الموسم الحالي، إذ لم يبدأ أساسياً سوى مرة واحدة منذ الجولة الرابعة من الليغا، مع تسجيل 484 دقيقة لعب فقط في 18 مباراة، ومع ذلك، حافظ اللاعب على تركيزه واستعداده للتألق في أيّ فرصة تُمنح له، سواء في الدوري الإسباني أو في المسابقات القارية، ليؤكد أنّه لن يقبل بدور ثانوي داخل الفريق.

ووضع ريال مدريد العقد الجديد الذي يضمن بقاء دياز حتى عام 2030 على طاولة التوقيع، في خطوة تؤكد ثقة الإدارة بقدراته. وأوضح الصحافي أنطون ميانا أنّ النادي يُفضّل إبقاء اللاعب ضمن مشروعه الرياضي، لما يتمتع به من إمكانيات هجومية مميزة وقدرة على صناعة اللعب بشكلٍ مُتقن، وهو ما يُعزز خيارات تشابي ألونسو الفنية في المباريات المقبلة.

ويعكس تمديد عقد إبراهيم دياز استراتيجية ريال مدريد للحفاظ على مواهبه الشابة وإدماجهم تدريجياً في صفوف الفريق الأول. ويُتوقع أن يكون دياز عنصراً أساسياً في الخطط المستقبلية للنادي الملكي، عبر الاستفادة من خبراته السابقة في مانشستر سيتي وتجربته مع المنتخب المغربي، ليذكّر أن مستقبله مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصفوف ريال مدريد على الأقل حتى نهاية العقد الجديد.