إبراهيم دياز يتلقى عرضاً بـ40 مليون يورو من نادٍ إنكليزي

- يعيش إبراهيم دياز موسماً صعباً مع ريال مدريد، حيث أصبح حبيس دكة البدلاء رغم تألقه مع "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا، مما جذب اهتمام الأندية الأوروبية لضمه في الانتقالات الصيفية. - تلقى دياز عرضاً بقيمة 40 مليون يورو من بورنموث الإنجليزي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بعد بيع أنطوان سيمنيو، مما يجعل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز محتملاً. - ريال مدريد لن يعيق انتقال دياز، حيث يعتبر النادي أن الصفقة ستعود عليه بفوائد مالية كبيرة، مما يجعل اللاعب قريباً من العودة إلى "البريمييرليغ".

يعيش النجم المغربي، إبراهيم دياز (26 عاماً)، موسماً صعباً مع ناديه ريال مدريد الإسباني، بعدما أصبح حبيس دكة البدلاء، رغم التألق الكبير، الذي قدّمه رفقة "أسود الأطلس"، في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي ساهم فيها بوصول كتيبة المدرب وليد الركراكي، إلى نهائي المسابقة القارية، الأمر الذي جعل عدداً من الفرق الأوروبية تراقب الجناح الأيمن، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأحد، أن إبراهيم دياز حصل بالفعل خلال الأيام الماضية، على عرض يُقدر بنحو 40 مليون يورو، من قبل إدارة نادي بورنموث الإنكليزي، التي تسعى إلى حسم عدة صفقات في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما حصلت على الكثير من الأموال، عقب بيع عقد نجمها السابق، أنطوان سيمنيو، في "الميركاتو" الشتوي إلى مانشستر سيتي.

وتابعت أن العرض المقدم من قبل إدارة نادي بورنموث لا يمكن تجاهله نهائياً لدى القائمين على ريال مدريد، الذين يعتبرون أن صفقة رحيل إبراهيم دياز إلى منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ستجعل الفريق الملكي يستفيد كثيراً من الأموال، في عملية حسم الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، الأمر الذي يجعل صاحب 26 عاماً قريباً من العودة مرة أخرى إلى "البريمييرليغ"، الذي لعب فيه مع مانشستر سيتي.

وأردفت أن ريال مدريد لن يقف عقبة في طريق إبراهيم دياز نحو العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، لأن إدارة الفريق الملكي تعتبر أنها ستحصل على الأرباح المالية، من عملية بيع عقد النجم المغربي إلى فريق بورنموث، الذي يريد ضمّ عدد من المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية، بعدما أصبح محطة مهمة في مسيرة أي نجم يسعى إلى خطف الأضواء، بسبب النتائج المميزة التي قدمها الفريق في المواسم الماضية بـ"البريمييرليغ".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن النجم المغربي، إبراهيم دياز، بات مُقتنعاً بشكل كبير، أن حصوله على مكان في التشكيلة الأساسية لنادي ريال مدريد، أصبح صعباً للغاية، بسبب وجود عدد من النجوم، الذين يلعبون في مركزه نفسه، الأمر الذي سيدفع صاحب 26 عاماً، إلى التفكير في عرض فريق بورنموث، الذي يريد حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو.