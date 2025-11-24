إبراهيم دياز ومغادرة ريال مدريد.. تساؤلات عديدة ومصدر يحسم الجدل

- إبراهيم دياز يواجه تحديات في ريال مدريد بسبب قلة دقائق اللعب، لكنه يصر على البقاء في النادي ويعتبره أولوية، حيث يشعر بالراحة في العاصمة الإسبانية ويرى مستقبله في سانتياغو بيرنابيو. - انضم دياز إلى ريال مدريد في 2019 من مانشستر سيتي، مع بنود تعاقدية تضمن استفادة النادي الإنجليزي من انتقالاته المستقبلية، مما يعكس أهمية اللاعب. - رغم قلة مشاركاته، يسعى دياز لإثبات نفسه في الفريق والمنافسة على مركز أساسي، مع تطلعات للمشاركة بفعالية مع المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

تتضارب الأخبار في الآونة الأخيرة حول مستقبل النجم المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً) داخل نادي ريال مدريد الإسباني، في ظلّ تراجع عدد الدقائق التي يحصل عليها تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن وضعه داخل قلعة سانتياغو بيرنابيو.

انضم دياز إلى ريال مدريد في 6 يناير/ كانون الثاني 2019 قادماً من مانشستر سيتي، مقابل 15.5 مليون جنيه إسترليني (17 مليون يورو)، وشمل العقد عدة بنود إضافية، إضافة إلى نسبة 15% لمانشستر سيتي من أي انتقال مستقبلي. وترتفع النسبة إلى 40% إذا انتقل اللاعب إلى نادٍ آخر في مدينة مانشستر غير السيتي، وهو بند يعكس حرص النادي الإنكليزي على الاستفادة من مسيرة اللاعب المستقبلية.

ورغم قلة دقائق اللعب هذا الموسم، شارك دياز في 10 مباريات في الدوري الإسباني صنع خلالها هدفين، كما خاض أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجّل هدفاً واحداً، ورغم مساهماته، إلا أن تراجع دوره الأساسي في الفريق جعل بعض التقارير تتحدث عن احتمال خروجه من النادي في ميركاتو الصيف.

وكشف مصدر قريب من اللاعب المغربي، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن دياز لا يفكر إطلاقاً في الرحيل عن ريال مدريد، وأنه تحدث بالفعل مع إدارة النادي لإبلاغها بوضوح برغبته في الاستمرار داخل العاصمة الإسبانية، وأضاف المصدر أن لاعب المنتخب المغربي يشعر بـ"راحة كبيرة" في مدريد، ويعتبر الاستمرار في "أفضل نادٍ في العالم" أولوية بالنسبة له، مشدداً على أن قلة مشاركاته ليست سبباً للتفكير في المغادرة.

وأوضح المصدر أن دياز أبلغ مسؤولي النادي بأنه يرغب في مواصلة المنافسة بقوة على مركز أساسي داخل التشكيلة، وأن عدم حصوله على دقائق كافية هذا الموسم هو حافز إضافي له لمضاعفة مجهوده وإظهار قيمته الحقيقية داخل الملعب، وليس دافعاً نحو الرحيل. ويبدو أن إبراهيم دياز متمسك بمواصلة مشواره مع ريال مدريد، ويرى مستقبله في سانتياغو بيرنابيو، حيث يسعى لإقناع الجهاز الفني بقدرته على أن يكون أحد أهم عناصر "الملكي" في المرحلة القادمة. جدير بالذكر أن إبراهيم دياز وجد نفسه أيضاً تحت ضغط الجمهور المغربي الذي أبدى رغبته في أن يرى نجم ريال مدريد أكثر فعالية مع أسود الأطلس، وستكون المشاركة في كأس أمم أفريقيا القادمة بالمغرب، نهاية العام الجاري، بمثابة فرصة ذهبية للاعب لإثبات ذاته.