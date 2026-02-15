إبراهيم دياز بين ترك ريال مدريد والرحيل إلى بطل أوروبا

- إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، يقترب من مغادرة النادي بعد أن أصبح حبيس دكة البدلاء، ووكيله يبحث عن خيارات انتقال مناسبة في الصيف. - باريس سان جيرمان، بقيادة ناصر الخليفي، يسعى لضم دياز ويعده بمكان أساسي في تشكيلة المدرب لويس إنريكي، مستفيداً من العلاقة الجيدة مع ريال مدريد. - الصفقة قد تكلف باريس سان جيرمان أكثر من 40 مليون يورو، مما يجعل دياز أحد أبرز النجوم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يُدرك النجم المغربي، إبراهيم دياز (26 عاماً)، أن رحلته مع ناديه ريال مدريد الإسباني وصلت إلى نهايتها، بعدما أصبح الجناح الأيمن حبيس دكة البدلاء، الأمر الذي جعل وكيل أعماله يبحث عن خيارات مناسبة، من أجل ترتيب مسألة انتقاله في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، بقيادة الرئيس القطري، ناصر الخليفي، تعلم قيمة النجم المغربي، إبراهيم دياز، بشكل جيد للغاية، وستعمل على حسم مسألة انتقاله إلى صفوف كتيبة المدرب لويس إنريكي في سوق الانتقالات الصيفية، وبخاصة أن العلاقة مع القائمين على ريال مدريد قوية للغاية، ومن الممكن تسهيل عملية صفقة انتقاله.

وتابعت بأن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض جدي إلى إبراهيم دياز، مع التركيز على تقديم وعد ملموس، من خلال جعله يلعب أساسياً في تشكيلة المدرب لويس إنريكي في الموسم القادم، بعدما أصبح صاحب الـ26 عاماً يعلم جيداً أنه لن يستطيع اللعب مع ريال مدريد، بسبب وجود عدد من اللاعبين في مركزه.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان يريد أخذ موافقة إبراهيم دياز، وبعدها تتواصل الإدارة مباشرة مع القائمين على ريال مدريد الإسباني، من أجل الانطلاق في رحلة المفاوضات بين الطرفين، وبخاصة أن الصفقة من الممكن أن تكلف خزائن "الباريسي" أكثر من 40 مليون يورو، ما يجعل صاحب الـ26 عاماً أحد أبرز النجوم، الذين سيخطفون الأضواء في "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يعلم أن البيئة التنافسية، التي خلقها المدرب الإسباني، لويس إنريكي، في تشكيلة الفريق الفرنسي، ستجعل إبراهيم دياز يُفكر جدياً في العرض المقدم له، لكنه لا يُريد الرحيل عن ريال مدريد، ويجلس بعدها على مقاعد البدلاء، لأن صاحب الـ 26 عاماً يبحث عن الاستمرارية واللعب باستمرار.