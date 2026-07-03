إبراهيم حسن يدخل في مشادة مع رجل أمن في مقر إقامة منتخب مصر

بعيدا عن الملاعب
واشنطن

العربي الجديد

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03 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:51 (توقيت القدس)
إبراهيم حسن مع مشجعي مصر بعد لقاء نيوزيلندا، 21 يونيو 2026 (جاريد تيلتون/Getty)
إبراهيم حسن مع مشجعي مصر بعد لقاء نيوزيلندا، 21 يونيو 2026 (جاريد تيلتون/Getty)
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- شهد مقر إقامة منتخب مصر في دالاس مشادة بين مدير المنتخب إبراهيم حسن وأحد رجال الأمن بسبب تعامل الأخير القاسي مع مشجعين مصريين حاولوا التقاط صور مع اللاعبين، وتم احتواء الموقف لاحقاً.

- يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تأهله لأول مرة في تاريخه من دور المجموعات، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف بلجيكا.

- يتطلع مشجعو "الفراعنة" لتجاوز أستراليا وبلوغ ثمن النهائي، حيث من المتوقع مشاركة محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة، لمواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر.

شهد مقرّ إقامة بعثة منتخب مصر لكرة القدم، المشارك في بطولة كأس العالم 2026، بمدينة دالاس الأميركية، مشادة بين مدير المنتخب إبراهيم حسن (59 عاماً)؛ شقيق المدرب حسام حسن، وأحد رجال قوات الأمن، وذلك بسبب طريقة تعامله القاسية في الفندق مع بعض المشجعين المصريين الذين حاولوا التقاط صور مع لاعبي "الفراعنة".

ودخل إبراهيم حسن وبعض أعضاء بعثة منتخب مصر في مشادة كلامية مع أحد رجال الأمن، تزامناً مع التقاط لاعب الأهلي محمود حسن تريزيغيه صورةً تذكارية مع طفل كان في الفندق أثناء مرور اللاعبين، قبل أن يُحتوى الموقف، بحسب ما ذكر موقع غول الناطق بالفرنسية.

ويتحضر منتخب مصر لخوض مباراة دور الـ32 أمام أستراليا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت القدس المحتلة على ملعب "أي تي أند تي ستاديوم"، بعدما تجاوز الفراعنة دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، عقب احتلال وصافة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، خلف بلجيكا بفارق الأهداف، في حين جاءت إيران ثالثة وودّعت المونديال على غرار نيوزيلندا الرابعة.

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