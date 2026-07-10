إبراهيموفيتش يكشف خطأ المغرب الذي تسبب بخروجه من المونديال

- زلاتان إبراهيموفيتش يسلط الضوء على خطأ المنتخب المغربي في مواجهة فرنسا بربع نهائي كأس العالم 2026، حيث اعتقدوا أن الحظ معهم بعد إضاعة مبابي لركلة الجزاء. - إبراهيموفيتش يشير إلى أن مبابي وزملاءه انتفضوا بعد الركلة الضائعة، مما أدى إلى قلب المباراة لصالح فرنسا وتأهلهم بسهولة إلى نصف النهائي. - النجم السويدي يؤكد أن اللاعبين العظماء مثل مبابي لا يتأثرون بلحظات الفشل، بل يستغلونها للعودة بقوة وتحقيق الانتصارات.

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (44 سنة) عن مواجهة المغرب وفرنسا في الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال ظهوره في الاستوديو الخاص بقناة فوكس سبورت، حيث كشف عن الخطأ الذي ارتكبه المنتخب المغربي وكلّفه الخروج من المونديال.

وتحدث إبراهيموفيتش عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، أمس الخميس، بعد تضييعه ركلة الجزاء أمام منتخب المغرب في المواجهة، وأشار إلى أنه بعد هذه الركلة أخطأ منتخب المغرب، إذ انتفض مبابي وزملاؤه على أرض الملعب، بينما ظن لاعبو منتخب "أسود الأطلس" أنهم أفلتوا من العقاب والحظ أصبح معهم لمحاولة التفوق في المواجهة، والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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وقال نجم منتخب السويد السابق خلال تحليله مواجهة فرنسا والمغرب: "ضحكتُ عندما بدأ الجميع يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة. لماذا؟ لأنني رأيت هذه القصة من قبل، اللاعبون العظماء خطيرون، واللاعبون العظماء الغاضبون أشد خطورة. ظنّ المغرب أنهم قلبوا المباراة رأساً على عقب، حارس مرماهم (ياسين بونو) يتصدى لركلة الجزاء، والجماهير تهتف، واللاعبون الاحتياطيون يحتفلون، لكن أكبر خطأ يمكن ارتكابه أمام نجم كبير هو الاعتقاد بأن الأمر انتهى بعد لحظة سيئة".

وتابع إبراهيموفيتش حديثه قائلاً "عندما يُصبح مبابي قاسياً لا يرحم، شاهدت مبابي بعد ركلة الجزاء الضائعة. لم تتغير لغة جسده أبداً، لا ذعر، لا إحباط، لا خوف. بدا كرجل حسم أمره بشأن نهاية القصة، ثم سجل الهدف الأول وبعدها صنع الهدف الثاني، ومن ثم تأهلت فرنسا بسهولة إلى الدور نصف النهائي. هذا ما يفعله اللاعبون النخبة: يعاقبون الشك".