- زلاتان إبراهيموفيتش، رغم اعتزاله، يواصل جذب الانتباه بتعليقاته الطريفة والجريئة خلال عمله كمحلل في قناة فوكس، حيث سخر من مباراة بلجيكا وإيران قائلاً إنه نام بسبب ضعف المستوى الفني. - انتقد زلاتان تصريحات كريستيانو رونالدو بعد مباراة أوزباكستان، مشيراً إلى أنه لم يفهم سبب قوله "لقد عدت" إذا كان لم يرحل أبداً، مما أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. - أظهر زلاتان مهاراته الكروية بجانب تيري هنري في لقطات استعراضية، وقلد احتفال لاعبي النرويج، مما أضفى جواً من المرح والتفاعل الجماعي في البرنامج.

رغم غيابه عن كأس العالم 2026، بما أنه اعتزل اللعب منذ ثلاث مواسم، استغلّ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (44 عاماً)، عمله في قناة فوكس الأميركية، ليصنع الحدث من خلال تعليقاته الطريفة التي تعكس شخصيته، وفي كل مناسبة يجري تداول مواقف النجم السويدي بقوة عبر منصّات التواصل، بعدما عُرف خلال مسيرته بتصريحاته الجريئة.

“First half, I almost fell asleep. The second half, I fell asleep." - Zlatan speaking on Belgium vs Iran pic.twitter.com/1w8AQIiNHH — TranslateMom (@TranslateMom) June 22, 2026

وخلال بداية البطولة، برز مهاجم برشلونة سابقاً، بتعليق ساخر عن لقاء بلجيكا وإيران، حيث قال: "في الشوط الأول كدت أغفو، ولكن في الشوط الثاني نمت فعلياً"، وذلك في إشارة إلى ضعف المستوى الفني في المباراة، بما أن الفرص الخطيرة كانت قليلة أمام سيطرة الخطط الدفاعية من الجانبين.

🚨 Zlatan Ibrahimovic on Ronaldo saying “I’m back” after scoring vs Uzbekistan:



“I thought he said he never left. I don’t know why he was yelling I’m back.” 😭 pic.twitter.com/4oYc6sZGTG — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 23, 2026

وتابع إبراهيموفيتش تعليقاته الساخرة، التي طاولت قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، إذ علّق على نجم النصر الحالي، بعد توجهه إلى الكاميرا عقب نهاية المواجهة أمام أوزباكستان مردداً "لقد عدت"، بالقول: "لقد كانت مباراة تساعد المنتخب البرتغالي ليسجل فيها الكثير من الأهداف. أما بالنسبة لرسالته، فكنت أظن أنه لم يرحل أبداً، لذا لا أفهم لماذا يقول "لقد عدت".

Norway’s Viking celebration was straight in Zlatan and Henry’s firing line after the defeat to France. 😭 pic.twitter.com/1vKmD6Ff7R — No Context World Cup (@NoContextEPL) June 27, 2026

وظهر إبراهيموفيتش في مقطع فيديو، وهو يقلد احتفال لاعبي النرويج بالانتصارات بعد كل مباراة، وهم يكررون حركة "الفايكينغ" أثناء التجديف بالسفن، وجرى تداول مقطع الفيديو بشكل كبير، بما أن الحاضرين في البرنامج، وخاصة النجم الفرنسي تيري هنري، اضطروا إلى مسايرته وتقليد الاحتفال جماعياً مثلما يفعل لاعبو النرويج بعد كل انتصار.

كما حاول النجم السويدي إظهار قدراته العالية، وأن اعتزال اللعب لن يمنعه من التألق في ممارسة كرة القدم، فقبل انطلاق البث المباشر، كان يتبادل الكرة مع تيري هنري بطريقة فنية مميزة، تُظهر قدرات كل لاعب منهما، في لقطات استعراضية جرى تداولها بشكل كبير بين الجماهير.