إبراهيموفيتش يدعم موهبة إيطالية.. قصة رسالة نصية من ست سنوات وهدف

نشر النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش (43 سنة)، رسالة دعم عبر حسابه الرسمي في موقع إكس، لموهبة كرة قدم إيطالية، فرانشيسكو كاماردا (17 سنة)، لاعب فريق ليتشي المنافس في بطولة الدوري الإيطالي، والسبب يعود لقصة رسالة نصية منذ عام 2019، والتي أصبحت حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر زلاتان إبراهيموفيتش رسالة دعم للموهبة الإيطالية، فرانشيسكو كاماردا، كتب فيها عبر حسابه في موقع "إكس": "31 ديسمبر 2019: اسمي فرانشيسكو كاماردا، 28 سبتمبر 2025: الآن الجميع يعرف اسمك، وليس أنا فقط"، وأرفق رسالة الدعم مع صورة للموهبة الإيطالية يحتفل بأحد أهدافه وكذلك رسالة الشاب التي أرسلها للنجم السويدي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2019، أي قبل حوالى ست سنوات.

31 dec 2019: My name is FRANCESCO CAMARDA

28 sep 2025: Now everybody knows your name, not only me pic.twitter.com/mxOT3NH5lY — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 29, 2025

وكان كاماردا كتب في الرسالة التي بعثها للنجم إبراهيموفيتش آنذاك: "أنا إيطالي ومشجع لنادي ميلان وأنت بطل كبير، شكراً لك على وصولك إلى ميلان، أريد أن أتعرف إليك وأنت بطلي. نعم، ونسيت أن أقول لك أنا ألعب مع ميلان واسمي فرانشيسكو كاماردا"، وحينها لم يرد النجم السويدي على الرسالة، ليرد عليها بعد ست سنوات عبر رسالة الدعم التي وجهها له قبل ساعات، والتي جاءت بعد تسجيل كاماردا لهدف حاسم مع فريقه الحالي ليتشي.

وشارك كاماردا مع نادي ليتشي في مواجهة بولونيا يوم 28 سبتمبر/أيلول الحالي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2025-2026، وأنقذ فريقه من الخسارة بهدف حاسم وقاتل، إذ كان بولونيا متقدماً في المواجهة (2-1)، وفي الدقيقة (90+4) سجل كاماردا هدف التعادل القاتل (2-2)، ليضمن تحقيق ليتشي نقطة ثمينة، رفعت رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير في ترتيب الكالتشيو.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا والصحف الإيطالية الرياضية مع رسالة إبراهيموفيتش، وأصبح اللاعب الشاب كاماردا واحداً من المواهب الإيطالية المعروفة في كرة القدم بفضل هذا الدعم من نجم كرة قدم كبير مثل السويدي، ومن المتوقع أن يُلقى الضوء أكثر على مسيرة كاماردا الكروية في الأشهر والسنوات القادمة، مما يرفع حظوظه بالعودة إلى ميلان أو تمثيل أندية أوروبية كبيرة في المستقبل.

وبدأ النجم الإيطالي الشاب مسيرته الكروية مع نادي ميلان الإيطالي في عام 2015، إذ انضم إلى الفئات العمرية لنادي الروسونيري آنذاك، ثم تدرج ووصل إلى الفريق الأول في عام 2023، وشارك مع ميلان في ذلك الموسم في 12 مباراة، وأمسى أصغر لاعب يُشارك في بطولة الدوري الإيطالي بعمر 15 سنة و260 يوماً، كما وكان أصغر لاعب إيطالي يخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا مع الروسونيري بعمر 16 سنة و226 يوماً. وأعار نادي ميلان كاماردا، الذي يلعب في مركز رأس الحربة، إلى نادي ليتشي قبل انطلاق موسم 2025-2026، وخاض حتى الآن خمس مباريات مع فريقه الجديد وسجل هدفاً واحداً، كما ومثل كاماردا منتخب إيطاليا في فئات تحت 15 و16 و17 سنة، وحالياً هو لاعب مع منتخب إيطاليا تحت 19 سنة، وخاض معه حتى الآن عشر مباريات وسجل ستة أهداف.