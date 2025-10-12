- زلاتان إبراهيموفيتش يشعل الجدل حول جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن لامين يامال كان الأحق بها بدلاً من عثمان ديمبيلي، مشيرًا إلى أن الجائزة لا تذهب دائمًا للأفضل. - إبراهيموفيتش يبرز أهمية تأثير اللاعب في المباريات الكبرى، مشيدًا بأداء يامال الفردي، رغم إعجابه بما قدمه ديمبيلي مع باريس سان جيرمان. - بتصريحاته الساخرة، يلمح إبراهيموفيتش إلى عدم دقة لجنة التصويت، مؤكدًا أن كرة القدم تتجاوز الأرقام والجوائز، وتظل مساحة للجدل والإلهام.

أشعل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاماً) من جديد النقاش حول جائزة الكرة الذهبية، بعدما أكد أن لامين يامال كان الأحقّ بالتتويج بها بدلاً من عثمان ديمبيلي. وجاء تصريح النجم السويدي خلال مشاركته في مهرجان الرياضة في مدينة ترينتو الإيطالية، حيث استغل المناسبة للحديث عن الجائزة التي لم يحرزها طوال مسيرته رغم عظم إنجازاته.

وكشف إبراهيموفيتش أنه لا يشعر بالندم لعدم حصوله على الكرة الذهبية، لكنه وصف الأمر بـ"الغريب"، فأوضح في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس السبت، أن الجائزة لا تذهب دائماً إلى الأفضل. وقال مازحاً أمام جمهور ضاحك: "تركت جوائزي في المنزل قبل المجيء إلى هنا، لكن عدم فوزي بالكرة الذهبية يظل أمراً غريباً. الأفضلون لا يفوزون دائماً، وأنا حتى لم أفز بدوري أبطال أوروبا، وهذا ليس سرّاً".

بكلماته الساخرة أعاد النجم السويدي إلى الأذهان نبرته المعتادة التي تمزج بين الثقة المفرطة والواقع المرير. واختار إبراهيموفيتش أن يوجّه رأيه الصريح نحو النسخة الأخيرة من الجائزة، حين أعلن أنه كان سيمنحها للامين يامال بدلاً من عثمان ديمبيلي، وبرّر اختياره بالقول: "عليك أن تحكم على اللاعب الذي صنع الفارق بشكل فردي. بالنسبة لي، يامال هو من فعل ذلك". هذا التصريح أثار ضجة واسعة بين المتابعين، خصوصاً أن النجم السويدي نادراً ما يمتدح لاعباً شاباً بهذه الطريقة، في إشارة واضحة إلى إعجابه بموهبة برشلونة الصاعد.

وأبرز إبراهيموفيتش أن كرة القدم لا تُقاس فقط بعدد الألقاب، بل أيضاً بمدى تأثير اللاعب في المباريات الكبرى، وهو ما رآه متجسداً في أداء يامال خلال الموسم الماضي. في المقابل، لم يُخف إعجابه بما قدمه ديمبيلي مع باريس سان جيرمان، لكنه أشار إلى أن الاختلاف الحقيقي كان في الحسم والإبداع الذي أظهره الشاب الإسباني.

وأنهى السويدي حديثه بتلميح ساخر إلى لجنة التصويت، قائلاً: "العين لا ترى دائماً من يستحق"، في إشارة إلى المفارقة التي رآها في تتويج ديمبيلي بفارق كبير بلغ أكثر من 300 نقطة (1380 مقابل 1059). بهذه الكلمات، أعاد إبراهيموفيتش النقاش إلى الواجهة، وذكّر العالم بأن كرة القدم ليست فقط لعبة أرقام وجوائز، بل مساحة دائمة للجدل والإلهام، إذ يبقى رأي الأساطير مثل زلاتان جزءاً لا يتجزأ من سحرها الأبدي.